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機車高速衝合歡山台14甲線避車道 警方：若無故占用就違規

台14甲線武嶺至霧社連續下坡路段，設置9處避車道，供車輛遇煞車失靈時使用。（記者佟振國攝）

台14甲線武嶺至霧社連續下坡路段，設置9處避車道，供車輛遇煞車失靈時使用。（記者佟振國攝）

2024/10/07 17:28

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉台14甲線武嶺至霧社下坡路段沿途有9處專為車輛煞車失靈而設的避車道，最近網路則是流傳一段影片，畫面中機車騎士頂著風雨騎車又唱又叫，而車輛疑似煞車失靈，之後高速衝進合歡山路段避車道疾停，十分驚險，但有網友質疑車輛並未故障，警方則表示，若無故違規占用，最高可處1200元罰鍰。

日前山陀兒颱風影響，高海拔山區的合歡山天候不佳，除了下雨，還出現高達13級強陣風，影響行車安全，網路則是流傳一段影片，機車騎士頂著強風與雨勢，一路不斷高歌、高喊，接著就衝進台14甲線旁專供煞車失靈車輛進行安全減速緩衝的避車道，讓人看了為騎士安全捏一把冷汗，也有網友質疑「如果真的機車煞車失靈，為何又傳出加油門的聲響」、「機車能騎到煞車失靈很誇張」、「感覺騎士好High」。

對此公路局中區養護分局曾說明，台14甲線武嶺海拔3275公尺，霧社起點則是1150公尺，連續下坡路段沿設了9處避車道，萬一煞車失靈，可以車子駛進避車道，避車道地面鋪滿了碎石，後段擺設輪胎，可有效降低車輛動能，將傷害降至最低，因此避車道禁止車輛停放。

仁愛分局也表示，單從影片無法判斷機車煞車是否失靈，若車輛無故占用避車道，將違反道路交通管理處罰條例56條第1項第4款在設有禁止停車標誌、標線處所停車，可處600元以上1200元以下罰鍰。

避車道的路面鋪滿碎石，後段擺設輪胎，可有效降低車輛動能，將傷害降至最低。（記者佟振國攝）

避車道的路面鋪滿碎石，後段擺設輪胎，可有效降低車輛動能，將傷害降至最低。（記者佟振國攝）

網路流傳一段影片，機車高速衝進台14甲線合歡山路段的避車道，機車是否煞車失靈引起網友議論。（公路局中區養護工程分局提供）

網路流傳一段影片，機車高速衝進台14甲線合歡山路段的避車道，機車是否煞車失靈引起網友議論。（公路局中區養護工程分局提供）

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