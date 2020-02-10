國光客運爆胎撞擊雪隧避車道 駕駛重傷5乘客輕傷

雪山隧道北上今晚間一輛國光客運撞擊避車道，造成1重傷5輕傷。（記者張議晨翻攝）

2020-02-10 20:32:49

〔記者張議晨、游明金／宜蘭報導〕國道五號雪山隧道北上23.9公里處，今晚間7時50分許一輛國光客運疑爆胎撞擊避車道，客運駕駛重傷意識不清，正由救護人員送往陽明大學醫院急救，另有5名乘客輕傷，目前正在依序救援中。

據了解，現場乘客含駕駛共計7名，輕傷5名（3男2女）、重傷1名（男性駕駛），分別送往台北市萬芳醫院（3人）及宜蘭陽大附醫（3人）救治；另1名乘客未受傷由國光客運協助處理。

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