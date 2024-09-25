研究螳螂交配被咬斷頭還活5~6天 南投國中生科展獲獎

南投埔里宏仁國中學生王楷甯、蕭方語、黃鈺萲研究螳螂生殖行為科展獲獎，縣長許淑華前往嘉勉。（南投縣政府提供）（記者張協昇攝）

2024/09/25 11:53

〔記者張協昇／南投報導〕第64屆全國科學展覽，南投縣埔里宏仁國中表現優異，獲全國學校團體獎第2名等獎項，其中3位同學研究雄螳螂為了傳宗接代，被雌螳螂咬斷了頭後，心臟竟然持續跳動，平均還能存活5~6天，獲科展國中生物科第3名。

埔里宏仁國中學生王楷甯、蕭方語、黃鈺萲同學，此次科展作品係研究「kalus-nibu＇的生殖—探討枯葉大刀螳螂交尾、產卵、孵化生殖行為研究」，獲國中生物科第三名。王楷甯表示，她們發現雄螳螂為了傳宗接代，即使被兇猛的雌螳螂咬斷了頭後，心臟竟然持續跳動，平均還能存活5~6天，這是其他昆蟲所沒有的交配行為。蕭方語也表示，雌螳螂產卵很神奇，腹部擺動產卵後的卵蛸，形狀竟像一個類心臟模樣，學生在實驗中發覺昆蟲特殊習性，進而得到研究的樂趣。

此外，今年午後雷陣雨頻仍，該校學生林雨萱、馮靜妏也探討研究濃積雲與大埔里地區午後雷陣雨關係，獲國中地球科學科第2名。他們研究發現特殊的濃積雲「濃積雲-RVD」，對午後雷陣雨有很好的預測效果，並發現氣象署對大埔里地區午後雷陣雨預報經常失準，原因是埔里沒有大氣探空測站，加上地形特殊造成。

由於宏仁國中科展表現優異，縣長許淑華24日下午也前往宏仁國中，表揚科展獲獎優秀師生，並希望得獎學生持續精進，未來成為優秀秀科學人才，為南投縣科學教育爭光。

埔里宏仁國中學生研究螳螂生殖行為，發現雄螳螂為了傳宗接代，被雌螳螂咬斷了頭後，平均還能存活5~6天。（南投縣政府提供）

埔里宏仁國中學生林雨萱、馮靜妏，研究濃積雲與大埔里地區午後雷陣雨關係，獲全國科展國中地球科學科第2名。（南投縣政府府提供）

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