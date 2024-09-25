為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

研究螳螂交配被咬斷頭還活5~6天 南投國中生科展獲獎

南投埔里宏仁國中學生王楷甯、蕭方語、黃鈺萲研究螳螂生殖行為科展獲獎，縣長許淑華前往嘉勉。（南投縣政府提供）（記者張協昇攝）

南投埔里宏仁國中學生王楷甯、蕭方語、黃鈺萲研究螳螂生殖行為科展獲獎，縣長許淑華前往嘉勉。（南投縣政府提供）（記者張協昇攝）

2024/09/25 11:53

〔記者張協昇／南投報導〕第64屆全國科學展覽，南投縣埔里宏仁國中表現優異，獲全國學校團體獎第2名等獎項，其中3位同學研究雄螳螂為了傳宗接代，被雌螳螂咬斷了頭後，心臟竟然持續跳動，平均還能存活5~6天，獲科展國中生物科第3名。

埔里宏仁國中學生王楷甯、蕭方語、黃鈺萲同學，此次科展作品係研究「kalus-nibu＇的生殖—探討枯葉大刀螳螂交尾、產卵、孵化生殖行為研究」，獲國中生物科第三名。王楷甯表示，她們發現雄螳螂為了傳宗接代，即使被兇猛的雌螳螂咬斷了頭後，心臟竟然持續跳動，平均還能存活5~6天，這是其他昆蟲所沒有的交配行為。蕭方語也表示，雌螳螂產卵很神奇，腹部擺動產卵後的卵蛸，形狀竟像一個類心臟模樣，學生在實驗中發覺昆蟲特殊習性，進而得到研究的樂趣。

此外，今年午後雷陣雨頻仍，該校學生林雨萱、馮靜妏也探討研究濃積雲與大埔里地區午後雷陣雨關係，獲國中地球科學科第2名。他們研究發現特殊的濃積雲「濃積雲-RVD」，對午後雷陣雨有很好的預測效果，並發現氣象署對大埔里地區午後雷陣雨預報經常失準，原因是埔里沒有大氣探空測站，加上地形特殊造成。

由於宏仁國中科展表現優異，縣長許淑華24日下午也前往宏仁國中，表揚科展獲獎優秀師生，並希望得獎學生持續精進，未來成為優秀秀科學人才，為南投縣科學教育爭光。

埔里宏仁國中學生研究螳螂生殖行為，發現雄螳螂為了傳宗接代，被雌螳螂咬斷了頭後，平均還能存活5~6天。（南投縣政府提供）

埔里宏仁國中學生研究螳螂生殖行為，發現雄螳螂為了傳宗接代，被雌螳螂咬斷了頭後，平均還能存活5~6天。（南投縣政府提供）

埔里宏仁國中學生林雨萱、馮靜妏，研究濃積雲與大埔里地區午後雷陣雨關係，獲全國科展國中地球科學科第2名。（南投縣政府府提供）

埔里宏仁國中學生林雨萱、馮靜妏，研究濃積雲與大埔里地區午後雷陣雨關係，獲全國科展國中地球科學科第2名。（南投縣政府府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

圖
圖
相關新聞
健康網》台灣之光！ 林口長庚榮獲國際「卓越醫院」金獎
2024/09/24 20:29

健康網》台灣之光！ 林口長庚榮獲國際「卓越醫院」金獎
台南「鱔魚意麵」、「冬瓜茶」 拿下AI機器人國際賽冠軍
2024/08/07 19:44

台南「鱔魚意麵」、「冬瓜茶」 拿下AI機器人國際賽冠軍
impression

全國電子破盤雙11 滿額送iPad 多重激殺優惠讓你買到手軟
離譜！國中女生得獎畫作當專輯封面超開心 名字竟印成別人
2024/08/19 13:44

離譜！國中女生得獎畫作當專輯封面超開心 名字竟印成別人
中職》這回不是「代跳」MVP舞 王念好憑表現大秀舞藝
2024/09/24 22:27

中職》這回不是「代跳」MVP舞 王念好憑表現大秀舞藝
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播