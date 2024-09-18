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南投九九峰氦氣球樂園 拚2026年6月啟用

南投九九峰氦氣球樂園，咖啡會館、環境教育暨繪本故事館等設施，此為完工示意圖。（南投縣政府提供）

南投九九峰氦氣球樂園，咖啡會館、環境教育暨繪本故事館等設施，此為完工示意圖。（南投縣政府提供）

2024/09/18 19:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府斥資5.22億元在草屯興建的九九峰氦氣球樂園，截至8月底工程進度68.64%，縣長許淑華18日前往聽取簡報，了解工程進度，縣府觀光處報告說，九九峰將打造全台首座氦氣球遊樂園，具有遊憩、親子、娛樂及環境教育場域等功能，預計明年3月完工，2026年6正式啟用，每年估計可吸引超過50萬人次遊客到訪。

許淑華表示，九九峰氦氣球樂園最大特色是氦氣球體驗，未來遊客可以搭乘氦氣球升空至300公尺高空，將九九峰美景盡收眼底，並飽覽烏溪風情，氦氣球樂園不僅僅是一個旅遊景點，更是一個具備親子遊樂、環境教育功能的環境，園區內結合婚宴會館、咖啡會館、環境教育暨繪本故事館等設施，打造一個適合全家休閒的遊樂園。

許淑華也提醒施工團隊，施工期間要減輕對生態環境影響，經由友善設計，做好生態保育；由於園區發現石虎棲地，施工團隊妥適處理野狗問題，也用心保護原有樹木及生態環境，盼讓樂園的每一塊磚、每一個結構除展現專業技術，也顧及環保生態。

縣府觀光處指出，九九峰氦氣球樂園預計2025年3月完工後，後續將由已簽約的久久森股份有限公司團隊接手經營，9個月裝修期將再斥資1億800萬元，投入園區內相關設備、室內裝修及戶外景觀形塑，藉由專業團隊及創意經營，希望能在2026年6正式啟用。

南投九九峰氦氣球樂園規劃有環境教育場域等設施，此為完工示意圖。（南投縣政府提供）

南投九九峰氦氣球樂園規劃有環境教育場域等設施，此為完工示意圖。（南投縣政府提供）

南投九九峰氦氣球樂園，截至8月底工程進度68.64%，已可見建物雛型。（南投縣政府提供）

南投九九峰氦氣球樂園，截至8月底工程進度68.64%，已可見建物雛型。（南投縣政府提供）

南投縣長許淑華18日至草屯九九峰氦氣球樂園，實地了解工程進度。（南投縣政府提供）

南投縣長許淑華18日至草屯九九峰氦氣球樂園，實地了解工程進度。（南投縣政府提供）

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