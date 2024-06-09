暴雨炸南投！草屯1小時突破百毫米冠全台 店家淹水叫苦

草屯鎮芬草路因大雨無法宣洩，路面積水，民眾忙著掃水，以免水淹進店內。（李桂杏里長提供）

2024/06/09 17:59

〔記者陳鳳麗／南投報導〕因對流雨系發展旺盛，強降雨襲擊南投縣局部地區，其中草屯鎮被大雨狂炸，1小時下了逾100毫米的雨，累積雨量全台之冠，雨水宣洩不及，市區果菜市場、芬草路淹水，也有店家二樓因排水孔趕不及消化雨水，水漫二樓還流至一樓，店家忙掃水苦不堪言。

南投縣被氣象署特雨特報的警戒縣市，而這波強降雨集中在草屯、南投一帶，尤其是草屯鎮可說是風狂雨驟，氣象署的雨量統計，國道3號N223K測雨站，下午2點到3點時雨量達105.5毫米，另兩個測雨站也有82和67毫米，而南投市六分寮測雨站的時雨量也達97毫米，草屯鎮到目前為止，累積雨量130毫米為全台第一名，而中興新村、南投市六分寮也都名列前五名。

豪大雨狂炸草屯鎮一個小時，鎮內已有多處因雨水無法宣洩而淹水，其中排水較差的草屯鎮芬草路、果菜市場一帶，因雨水快又急無法宣洩，路面淹水，店家擔心灌進店內，不斷將水往外掃，所幸到下午4點過後雨勢變小，積水也可慢慢宣洩。

另有娃娃機台店因二樓陽台排水孔無法排巨量的雨水，水往屋內漫流，再順著樓梯流到一樓，店家擔心一樓機台受損，找多名親友幫忙清理，苦中作樂自嘲藉此機會做一下運動。

草屯鎮碧山路娃娃機台店因二樓排水孔無法宣洩大雨，雨水灌進屋內再溢流到一樓，店家忙著掃水。（余姓民眾提供）

草屯鎮市區大雨狂下，民眾找店家躲雨。（李姓民眾提供）

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