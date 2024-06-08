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「綠色乖乖」有神奇力量？ 廖大乙揭奧秘

許多公家機關及公司行號在中元普度時都會專門準備綠色「乖乖」當供品，祈求平安順遂。（記者張協昇攝）

許多公家機關及公司行號在中元普度時都會專門準備綠色「乖乖」當供品，祈求平安順遂。（記者張協昇攝）

2024/06/08 07:03

〔記者張協昇／南投報導〕全球注目的台北國際電腦展，除了掀起AI熱潮，因主辦單位首度與國民零食「乖乖」推出聯名商品，有人拿出「乖乖」給黃仁勳簽名，使得台灣放綠色「乖乖」的特殊習俗文化引發關注。對此，民俗專家廖大乙指出，綠色是五行之首木的代表色，象徵活力與生機，至於能否產生效果，最主要還是信則靈、不信則不靈，越多人相信，效果就會越好。

不知從何開始，台灣各行各業開始流行在機器上放「乖乖」，無論公私機關行號的電腦機房、工廠機檯、播音室、提款機、電視轉播站發射塔等，只要是有機器的地方，都可以看到「乖乖」，且一定要放奶油椰子口味的綠色包裝「乖乖」，不少公司行號中元普度時也都要拜綠「乖乖」，綠「乖乖」甚至還被消防單位當成祈求轄區平安順遂、無災無難的「守護神」，已形成台灣現代社會一種極為特殊的習俗文化。

民俗專家廖大乙表示，從木、火，土、金、水五行來看，綠色是五行之首木的代表色，代表繁茂、活力及勃勃生機，就像春天綠色草木生機盎然、一片欣欣向榮，所以代表機器順利運作時亮的是綠燈，交通號誌為何綠燈通行也是此道理，要讓機器「乖乖」運作不當機，從五行來看當然就要放綠「乖乖」。

至於有沒有效果，廖大乙強調，萬事萬物有形就有靈，可謂信則靈、不信則不靈，就像求神拜佛一樣心誠則靈，越多人相信集眾人之念力，靈動力越強，效果就會越好，這就是為什麼有人感應到電腦主機上放一包綠「乖乖」，真的就比較不會當機。

以上為民俗說法 僅供參考

南投集集大山電視轉播站機房，放上一包綠「乖乖」，確保全年都能發射訊號。（記者張協昇攝）

南投集集大山電視轉播站機房，放上一包綠「乖乖」，確保全年都能發射訊號。（記者張協昇攝）

在電腦主機及各種機器放上綠色「乖乖」，已形成台灣現代社會一種極為特殊的習俗文化。 （記者張協昇攝）

在電腦主機及各種機器放上綠色「乖乖」，已形成台灣現代社會一種極為特殊的習俗文化。 （記者張協昇攝）

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