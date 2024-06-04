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一縣多制！路邊停車免費時數 埔里10分鐘、南投市少一半

南投縣路邊停車收費陸續上路，南投市採前5分鐘免費，埔里鎮卻是前10分鐘免費，引發「一縣多制」質疑。（記者劉濱銓攝）

南投縣路邊停車收費陸續上路，南投市採前5分鐘免費，埔里鎮卻是前10分鐘免費，引發「一縣多制」質疑。（記者劉濱銓攝）

2024/06/04 18:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣路邊停車收費，南投市今年3月上路，採前5分鐘免費，惟埔里鎮本月起試營運，卻是前10分鐘免費，引發「一縣多制」質疑，對此，南投市公所回應，當初與廠商簽約就是前5分鐘免費，現在要變更合約有難度，會待下一階段車格數增加，再與廠商協調免費時數，方便民眾使用。

南投縣各市鎮近年推動路邊停車收費，但免費時數卻出現「一縣多制」，集集鎮率先於2023年9月上路，僅假日才收費，無免費時數，1小時20元；南投市今年3月上路，前5分鐘免費，1小時20元；埔里鎮本月起試營運，7月正式收費，前10分鐘免費，1小時20元。

南投市代蔡玉英表示，路邊停車收費民眾都在適應，惟免費時數僅5分鐘實在太短，許多人反映停好車、下完車，5分鐘早就超過了，呼籲公所免費時數應符合實際狀況；南投市代吳煌濱則說，埔里比南投市還晚推行收費制，但免費時數卻更長，公所應設法向廠商爭取。

南投市公所表示，當初縣內各地推行路邊停車收費制，起初都採前5分鐘免費，後來各地可能考量民眾對新制的接受度，才會在與廠商簽約時有所調整，南投市在簽約時就是前5分鐘免費，針對代表的反應，也有向廠商爭取延長免費時數，惟業者評估初期建設費龐大，難以變更合約。

目前市區路邊停車以停5至10分鐘為最大宗，代表民眾現在可更方便、快速找到車位，並在10分鐘內採買完離開，有助提升車格週轉率，此外，未來市區還會增加路邊車格，屆時停車收費達到一定經濟規模，就會向廠商爭取延長免費時數，以利短暫停車民眾使用。

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