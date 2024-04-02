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旱季限定！日月潭水位大降 驚見碼頭「塞船」奇觀

日月潭水位大降，伊達邵碼頭乘船浮排剩2座，一度有5船等候進場。（「日月潭一等高」提供）

日月潭水位大降，伊達邵碼頭乘船浮排剩2座，一度有5船等候進場。（「日月潭一等高」提供）

2024/04/02 17:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投知名景點日月潭，最近潭區水位大降，各碼頭因應低水位陸續拖離乘船浮排，其中伊達邵碼頭浮排還從4座「腰斬」剩2座，導致遊艇泊靠時，必須在碼頭外水域排隊，甚至尖峰時段還出現5船排隊的「塞船」景象，被稱是旱季限定奇觀。

潭區釣客「日月潭一等高」表示，最近各碼頭為防旱季導致乘船浮排擱淺，紛紛拖離吃水淺的浮排，並銜接至吃水較深的浮排，以維碼頭運作，惟伊達邵碼頭乘船浮排一口氣從4座減到剩2座，多少也影響遊艇進出與泊靠，以致碼頭外出現難得的5船排隊「塞船」景象，不過各船家也相當有默契，待碼頭內的遊艇駛離才會依序進入，如此守秩序的「塞船」，也只有旱季水位下降才能看見。

日月潭遊艇公會回應，碼頭浮排拖離後，遊艇可泊靠的船位略有變少，像伊達邵、朝霧碼頭原各有4座浮排，現在都因低水位各剩2座，只要遇上尖峰時段，船家難免需要排隊等候，這確實是旱季才會出現的景象，不過各船家也都很有經驗，不會爭先恐後，一定都等碼頭內的遊艇完成上下客並駛離，排隊的船隻才會依序進入，呼籲船家與遊客共體時艱，只要後續雨季報到舒緩水情，碼頭浮排恢復原位，就不用擔心碼頭「塞船」了。

日月潭水位大降，朝霧碼頭原有4座乘船浮排，因應低水位拖離，只剩2座可供上下船。（記者劉濱銓攝）

日月潭水位大降，朝霧碼頭原有4座乘船浮排，因應低水位拖離，只剩2座可供上下船。（記者劉濱銓攝）

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