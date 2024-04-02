Feeling 18連續15年送埔里學童兒童節禮物 今年是「噗哩」造型餅乾

埔里鎮幼兒園、國小學童，每年都能收到Feeling 18巧克力工房精心準備的兒童節禮物。（記者佟振國攝）

2024/04/02 18:14

〔記者佟振國／南投報導〕兒童節將至，南投縣埔里鎮知名的Feeling 18巧克力工房，今年則是連續15年致贈鎮內公私立幼兒園、國小學童兒童節禮物，特別與鎮公所合作，獲得吉祥物「噗哩」授權使用，趕工製作逾5萬片的「噗哩」造型餅乾，除了埔里、魚池，今年起也正式納入國姓鄉學童，都能收到兒童節驚喜。

從埔里發跡目前已成為全國知名巧克力店的Feeling 18巧克力工房，董事長茆晉日牂非常重視社會公益與回饋鄉里，先前已連續14年致贈全埔里公私立幼兒園、國小學童兒童節禮物，之後又納入魚池鄉的學童，從巧克力到餅乾，讓學童在兒童節前夕都能收到巧克力叔叔用心準備的禮物。

今年Feeling 18巧克力工房與埔里公所合作，以埔里吉祥物「噗哩」行銷地方觀光產業，透過公所授權使用，特別趕工製作逾5萬片的「噗哩」造型手工餅乾，除了送給埔里鎮、魚池鄉學童，今年起再增加國姓鄉，這也是「噗哩」吉祥物研發多項文創商品中第1個可食用的產品。

茆晉日牂表示，多年前透過送巧克力的方式鼓勵學童精進學業、品德，也做為兒童節禮物，考量有家長擔心小朋友吃巧克力會躁動，從善如流改設計製作其他禮物，這幾年埔里吉祥物「噗哩」十分受小朋友歡迎，特別與公所合作取得授權，開發「噗哩」造型手工餅乾，產品尚未量產，今天獨寵埔里、魚池、國姓3鄉鎮學童，讓小朋友優先品嘗。

鎮長廖志城也感謝業者用心，先前以「噗哩」吉祥物開發的文創商品也不少，包括口罩、馬克杯、繪本、多項文具、面紙盒、行李箱吊牌等實用生活用品，「噗哩」餅乾則是第一個可食用的商品，先送給小朋友嘗鮮。

Feeling 18巧克力工房先前送巧克力當兒童節禮物，近幾年則改送餅乾。（記者佟振國攝）

Feeling 18巧克力工房與埔里鎮公所合作，取得吉祥物「噗哩」授權使用，製作「噗哩」造型餅乾，先給學童嘗鮮。（記者佟振國攝）

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