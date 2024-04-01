南投推空污減量計畫 環保金爐最多獲60萬元補助

南投縣政府環保局鼓勵寺廟多多使用環保金爐，不但對神明的敬意不減，還可避免影響空氣品質。（圖由南投縣政府提供）

2024/04/01 16:12

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣內大大小小的寺廟林立，縣府為尊重宗教文化及推廣友善祭祀，今日特別宣布推出「南投縣寺廟設置空氣污染減量措施補助計畫」，針對轄內合法登記寺廟新設環保金爐或空氣污染防制設備及環保禮炮車提供補助，最多可獲60萬元補助。

南投縣環保局長李易書指出，台灣宗教信仰及祭祀方式在民間社會具有重要文化意涵，然而，大量的燃燒香支及紙錢可能造成空氣污染及異味影響區域空氣品質，才針對寺廟推出空污減量措施補助計畫，讓縣內寺廟能夠在有限的預算下共同參與環保寺廟行列。

而目前的環保金爐，不但外型美觀，在構造上也多了洗、袋式集塵或靜電集塵等空氣污染防制設施，能讓燃燒金紙所產生的煙霧經過水洗、過濾收集後，將空氣污染物排放降至最低。

「南投縣寺廟設置空氣污染減量措施補助計畫」，針對今年度新設環保金爐或金爐空氣污染防制設備者，補助金額為總購置費用49%，且以不超過新台幣60萬元（含）為限；至於環保禮炮車的補助上限，同樣是機器購置費用的49%，補助金額以不超過新臺幣4萬元為限，且自即日起受理申請至10月30日止，同時申請者也須於今年11月15日前完成結案請款。

環保局說，南投縣係觀光大縣，同時也是宗教重地，每年吸引無數遊客與香客到南投旅遊或參拜，隨著環保意識不斷提高，越來越多寺廟重視且願意配合環保祭祀觀念，環保局呼籲寺廟除了設置環保金爐及改用環保禮炮車外，也可透過推動一爐一香、紙錢減量與集中燃燒，或採用「以米代金」、「以功代金」、「以花代香」等替代之環保祭祀方式，共為營造優質、健康的居家環境盡份心力。

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