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草屯、竹山青年住宅興建案 擬蓋120~140戶

南投縣政府於南投市文化路興建的首批青年住宅，預計2月完工。（記者張協昇攝）

南投縣政府於南投市文化路興建的首批青年住宅，預計2月完工。（記者張協昇攝）

2024/01/29 09:41

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府於南投市興建的首批青年住宅，第一期即將完工，縣府除近日公告讓售辦法外，也正在辦理第二期工程招標，並在草屯及竹山規劃興建第二批青年住宅，兩地青年住宅總共計畫蓋120~140戶，工程總經費預估達13.9億元，擬採分年編列預算。

南投縣第一期青年位宅，預計2月竣工，興建戶數45戶，其中3房型36戶，含陽台約37坪，售價約680~750萬之間；4房型9戶，含陽台約47坪，售價約800~900萬之間；停車位則約80~100萬之間，申購年齡資格為18歲至45歲縣籍青年，預計1月底上網公告讓售，公告1個月後受理申購，最快6月抽籤，

縣政府指出，至於青年住宅南投市第二期工程，因預估工程建造單價低於市價，已辦理2次工程招標皆無廠商投標而流標，須增3000萬元預算，已請設計單位修正工程預算書，擇日再行招標。

此外，縣府也在草屯及竹山規劃興建第二批青年住宅，其中草屯青年住宅基地位於在草屯手工藝產業園區旁，用地面積約480坪，初步評估蓋2、3房型，共有約40~50戶，總經費約4.5億元；竹山青年住宅基地則位於大智路的竹夢親子公園附近，用地面積約1060坪土地，初步步評估也是蓋搭2、3房型，約可蓋80~90戶，總經費約9.43億元。

竹山青年位宅規劃案，基地位於於大智路的竹夢親子公園附近。（南投縣政府提供）

竹山青年位宅規劃案，基地位於於大智路的竹夢親子公園附近。（南投縣政府提供）

草屯青年住宅基地位於在草屯手工藝產業園區旁，用地面積約480坪，圖為手工藝園區示意圖。（南投縣政府提供）

草屯青年住宅基地位於在草屯手工藝產業園區旁，用地面積約480坪，圖為手工藝園區示意圖。（南投縣政府提供）

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