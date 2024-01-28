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首頁　>　南投縣

南投春節連假垃圾清運表出爐 全縣初一至初四停收4天

南投市公所公布春節連假期間垃圾收運時間及注意事項。（圖由南投市公所提供）

南投市公所公布春節連假期間垃圾收運時間及注意事項。（圖由南投市公所提供）

2024/01/28 15:31

〔記者謝介裕／南投報導〕農曆春節在即，今日南投縣政府在文化局廣場舉辦新春揮毫活動外，也宣布全縣13鄉鎮市公所2月10日（大年初一）至13日（大年初四），統一停止垃圾收運4天，大年初五以後，再由各公所依自己轄區需求自行安排相關垃圾清運工作。

南投縣環保局以南投市公所為例表示，今年農曆春節假期從2月8日至14日止，總共7天，南投市公所清潔隊在休假前一天即2月7日 下午5時30分起，便先安排加收一班次；2月8日正常班；2月9日（除夕）當天從中午12時30分起再開始加收一班次。

至於2月10日（大年初一）至13日（大年初四）停收4天，2月14日（大年初五）中午12時30分起加班收運垃圾，隔日大年初六即恢復正常收運，且南投市樂圾通APP系統，也自2月9日起至2月14日期間暫停服務。

此次新春揮毫活動，計有25位書法家參與，吸引許多民眾排隊索取，縣府文化局長林榮森及到場的南投縣書法學會理事長劉志欣、縣議員張秀枝、林儒暘等人，除藉此推廣書法藝術之美外，也呼籲鄉親將吉祥又喜慶的賀年春聯貼於家門，一起除舊佈新，歡喜迎接新年到來。

南投縣政府文化局長林榮森也在新春揮毫活動中與大家揮毫同樂。（記者謝介裕攝）

南投縣政府文化局長林榮森也在新春揮毫活動中與大家揮毫同樂。（記者謝介裕攝）

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