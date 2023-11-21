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南投原民嘉年華會 許淑華著原民時尚服裝代言

南投縣原民嘉年華會記者會，縣長許淑華（左4）穿著充滿原民風格的亮麗時尚服裝，與縣議員林婷立（左2）及原時尚彩虹織女研習班學員一起代言宣傳。（記者張協昇攝）

南投縣原民嘉年華會記者會，縣長許淑華（左4）穿著充滿原民風格的亮麗時尚服裝，與縣議員林婷立（左2）及原時尚彩虹織女研習班學員一起代言宣傳。（記者張協昇攝）

2023/11/21 16:49

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為推展原鄉部落產業、文化，11月25日將於縣立體育場舉行「原藝舞動」嘉年華，縣府今天召開記者會，由於嘉年華會系列活動之一，也將於明年1月20日在樹德半山夢工廠舉辦「彩虹織女．原時尚設計競賽」，縣長許淑華今天特別穿著充滿原住民風格的亮麗時尚服裝代言，替活動宣傳，邀請民眾來認識、體驗原民文化。

今天的記者會由來自信義鄉的達瑪巒文化藝術團表演「報戰功」與「八部合音」揭開序幕，知名原住民時裝設師沙布喇·安德烈及禮服專業設計師吳美冠，為南投原時尚彩虹織女研習班設計的5套原創「彩虹織女」服飾，也由學員走秀展示，最後並安排布農族耆老在縣府大門口以傳統獵槍鳴槍3響，為活動順利圓滿舉行祈福。

南投縣政府原住民族行政局指出，「原藝舞動」嘉年華會，25日上午9點舉行開幕儀式，由部落耆老進行祈福後，展開一連串的精采表演及各項運動競賽，包括球類競賽、傳統射箭比賽等，現場並規劃最具原民部落特色的文創市集，展售文創工藝、特色料理、農特產品及提供原民生活及文化技能體驗，晚間並舉辦大型晚會，請來原住民歌手輪番演出。

許淑華指出，此次原住民族文化嘉年華，特別從部落移師到南投縣立體育場舉辦，除要擴大都市原住民族群的參與性，更要吸引各族群不同年齡層民眾參加，感受南投縣原住民族產業提升價值創新的新原力。明年1月將在樹德半山夢工廠舉辦的「彩虹織女．時尚創新」設計競賽發表會，即是縣府原民局繼辦理原時尚技藝研習班，提升在地部落原住民設計基礎後，盼透過競賽激勵，將原民美學結合時尚靈魂，讓傳統技藝不再只是觀賞的藝術，而是由傳統邁向時尚，希望此次彩虹織女設計競賽得獎作品，可以推出原時尚服飾精品，真正開拓原住民時尚的產業及市場，甚至創作出屬於南投人的「南投織紋」，成為能讓全台甚至全世界眼睛為之一亮的代表性在地文化圖騰。

南投縣原民嘉年華會11/25日登場，布農族耆老以傳統獵槍鳴槍，為活動順利圓滿舉行祈福。（記者張協昇攝）

南投縣原民嘉年華會11/25日登場，布農族耆老以傳統獵槍鳴槍，為活動順利圓滿舉行祈福。（記者張協昇攝）

南投原時尚彩虹織女研習班學員，表演服裝走秀。（記者張協昇攝）

南投原時尚彩虹織女研習班學員，表演服裝走秀。（記者張協昇攝）

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