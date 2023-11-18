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彷彿在雲端用餐！南投大崙山夢幻「雲海秀」

南投縣鹿谷鄉大崙山雲層堆疊形成壯闊如海般的景致，令人嘆為觀止。（圖由民眾林建興提供）

南投縣鹿谷鄉大崙山雲層堆疊形成壯闊如海般的景致，令人嘆為觀止。（圖由民眾林建興提供）

2023/11/18 08:04

〔記者謝介裕／南投報導〕今年首波冷氣團來襲，全台各地氣溫也明顯下滑，南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區除了銀杏樹從翠綠變成金黃的「換裝秀」外，也在風起雲湧之間加碼演出「雲海秀」，讓人彷彿置身仙境般，美到讓人嘆為觀止！

鹿谷鄉種植銀杏面積約100公頃，從海拔約800公尺的小半天，迄海拔1500公尺的大崙山，迎面而來都是銀杏與茶樹交織的景觀，隨著鋒面南下、日夜溫差變化大，不但銀杏樹葉由翠綠換成金黃，連帶雲層也更加變幻莫測。

此時此刻，也正是攀登大崙山觀賞雲海的最佳時機，鹿谷鄉竹林社區發展協會理事長林建興說，大崙山因迎風向，以致雲團慢慢堆疊聚集成壯闊的雲海，從山腳、山腰一直淹沒到山頭，並隨著風勢的變化，一下子雲海壯闊如萬馬奔騰之勢，一下子又似浪濤般從天際渲洩而下，有時雲霧還將餐飲區團團圍繞，置身其中宛若在雲端用餐，更顯得浪漫又夢幻。

林建興指出，千變萬化的白雲，也是天氣的重要指標，如烏雲、積雨雲出現，即代表可能變天下雨，因此提醒民眾前來大崙山遊玩，不管是觀賞銀杏或雲海時，一定要留意天氣變化，並做好保暖措施，慎防感冒影響健康。

冷氣團南下，南投縣鹿谷鄉大崙山驚見如浪濤般的雲海景致。（圖由民眾林建興提供）

冷氣團南下，南投縣鹿谷鄉大崙山驚見如浪濤般的雲海景致。（圖由民眾林建興提供）

冷氣團來襲，南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏林與雲海交織出如詩如畫的美景。（圖由民眾林建興提供）

冷氣團來襲，南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏林與雲海交織出如詩如畫的美景。（圖由民眾林建興提供）

南投縣鹿谷鄉大崙山雲層堆疊形成壯闊如海般的景致，令人嘆為觀止。（圖由民眾林建興提供）

南投縣鹿谷鄉大崙山雲層堆疊形成壯闊如海般的景致，令人嘆為觀止。（圖由民眾林建興提供）

南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區吸引民眾一邊用餐、一邊觀賞雲海美景，更讓人多了些許夢幻之感。（圖由民眾林建興提供）

南投縣鹿谷鄉大崙山銀杏造林區吸引民眾一邊用餐、一邊觀賞雲海美景，更讓人多了些許夢幻之感。（圖由民眾林建興提供）

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