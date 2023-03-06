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    首頁　>　南投縣

    難敵亁旱！南投埔里桃米里山泉快見底 衝擊灌溉、民生用水

    埔里鎮桃米里山區本有豐沛山泉水，但也難敵嚴重乾旱，野溪上游幾乎見底。（民眾提供）

    埔里鎮桃米里山區本有豐沛山泉水，但也難敵嚴重乾旱，野溪上游幾乎見底。（民眾提供）

    2023/03/06 19:12

    〔記者佟振國／南投報導〕山泉快見底！南投縣埔里鎮桃米里本有豐沛山泉資源，但近幾年冬、春季節乾旱少雨，竟也面臨缺水危機，當地野溪水脈全面枯竭，不僅衝擊農業灌溉，供應1200位居民的簡易自來水也快停擺，居民直呼災情比前年大旱還嚴重。

    埔里鎮桃米里山區有豐富山泉資源，社區還有親水公園，是親子戲水的樂園，如今社區也飽受缺水之苦，主要是入冬至今約5個月的降雨稀少，當地6大野溪上游水量銳減，嚴重衝擊農業灌溉，除了蔬菜，包括百香果、木瓜、竹筍等也因乾旱影響生長、產量，農民盼農水署協助。

    財團法人農業工程研究中心秘書長洪國浩、議員陳宜君及農水署南投管理處埔里工作站今天會勘，當地多屬原本的非灌區，建議透過擴大灌區服務方式，先了解大致的灌溉面積，評估增設抽水站與蓄水池，社區願意配合用地取得，以及未來的管理維護工作。

    至於桃米里屬非自來水供應區，乾旱導致簡易自來水每到早、晚尖峰時間幾乎停擺，觀光民宿業者、居民只能多花數萬元買儲水設備，或到山區尋覓其他水源苦撐，民眾抱怨烹調用水還能暫用瓶裝礦泉水，但洗衣等日常用水缺乏，全家的衣服得拿到鎮上自助洗衣店清洗，耗時之外，每月也增加上千元的支出。

    但當地的自來水供應計畫第1期工程預計今年8月動工，明年才能完工供水，多數位於第2、3期工程範圍的家戶，得花更多時間才能有自來水，因此居民希望相關單位能一併解決農業、民生用水雙缺問題。

    埔里鎮桃米里山區的野溪水量銳減，民眾還是得設法取水。（民眾提供）

    埔里鎮桃米里山區的野溪水量銳減，民眾還是得設法取水。（民眾提供）

    埔里鎮桃米里的水源短缺，只能不斷增設儲水設備，但現今水塔也是快見底。（民眾提供）

    埔里鎮桃米里的水源短缺，只能不斷增設儲水設備，但現今水塔也是快見底。（民眾提供）

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