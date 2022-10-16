超挺埔里山城派對馬拉松！蔡培慧撩落去跑12公里

民進黨南投縣長候選人蔡培慧（左2）參加埔里山城派對馬拉松12公里挑戰組。（蔡培慧競選總部提供）

2022/10/16 12:28

〔記者佟振國／南投報導〕Puli Power 埔里山城派對馬拉松今晨熱鬧開跑，民進黨南投縣長候選人蔡培慧2年前曾參加9.5公里組，今年為了能跑上國道6號，更一舉報名12公里挑戰組並順利完賽，蔡培慧團隊也在終點前1公里設置補給站，提供現煎菜頭粿等小吃、飲料，還有舒緩肌肉的噴劑，讓跑友積蓄體力，順利完成最後一哩路。

埔里山城派對馬拉松以路線涵蓋埔里重要景點、沿途補給到位並充滿地方特色，以及埔里鄉親的熱情相挺而獲全國各地跑友好評，已經連辦4屆，但受疫情影響，第5、6屆活動被迫取消，今年第7屆終於強勢回歸，而且規劃全新路線，並首度讓跑友上國道6號。

2年前的活動挑戰組是9.5公里，今年新路線變成12公里，與全馬、半馬組都是首度能夠跑上國道6號，單是報名挑戰組就有2700多人，先前縣長候選人蔡培慧參加活動記者會，即表示為了首次能跑上國道，一定會報名挑戰組，今天蔡培慧除了擔任全、半馬組的起跑鳴槍嘉賓，也是挑戰組的選手，跟著所有跑友一起向前衝。

蔡培慧說，沿路遇到很多鄉親為她加油打氣，或是一起合照，感謝主辦單位的精心規劃，跑在國道6號上，涼爽微雨相當舒服，看著遠方的山巒雲霧，簡直就像潑墨山水畫，相信來自各地的跑者會更愛上南投。

蔡培慧團隊也貼心設置補給站，提供現煎菜頭粿、小番茄、運動飲料及開水，還為跑者準備舒緩肌肉的噴劑，在最後1公里處提供貼心服務。很多跑者停下來吃菜頭粿，紛紛稱讚美味又溫暖。

蔡培慧（左3）完成12公里挑戰組路線，開心與跑友展示完賽證書。（蔡培慧競選總部提供）

蔡培慧團隊設置補給站，提供現煎菜頭粿等小吃服務跑友。（蔡培慧競選總部提供）

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