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    首頁　>　南投縣

    解決省道淹水 蔡培慧再推南投老人健保免費

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧（中），會勘南投市台3線彰南路淹水路段，經爭取將由公路總局南投工務段施作側溝，解決長年淹水問題。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧（中），會勘南投市台3線彰南路淹水路段，經爭取將由公路總局南投工務段施作側溝，解決長年淹水問題。（記者劉濱銓攝）

    2022/10/14 16:51

    〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長候選人蔡培慧，今到南投市省道台3線彰南路一段會勘道路淹水，蔡培慧說，擔任行政院中部聯合服務中心執行長時接獲陳情，指出該路段缺乏側溝，以致長年逢雨必淹，經爭取已協調公路總局南投工務段本月20日施作，解決淹水問題。另外，有關縣內老人健保費，當選後將由縣府全額支付，減輕老人負擔。

    蔡培慧今在縣議員賴燕雪、南投市民代表曾億弘，以及民進黨縣議員候選人曾琮愷、沈夙崢、楊玉秀等陪同下到場會勘，公路總局南投工務段也由段長孫文昌到場說明。

    曾億弘說，擔任代表以來不斷接到里民反映遇雨必淹，原本縣府預計施作人行道連同下水道，卻因與公所無法達成共識以致停滯至今，使得居民雨天被迫涉水過馬路，騎車還會為了閃避淹水與大車爭道，甚至積水退卻留下大量砂土，還造成騎士打滑摔車，直到向行政院中服執行長蔡培慧陳情，積水問題才獲得曙光，讓地方民眾相當開心。

    蔡培慧表示，今年3月接獲縣議員賴燕雪等人陳情，得知彰南路一段淹水屬南投市都市計畫區內道路，人行道跟排水溝係為地方政府維管，惟淹水影響居民生活甚鉅，地方政府卻因故未及時解決，經她實勘淹水路段，考量台3線為交通要道，並維護民眾安全，爭取到南投工務段協助施設側溝銜接雨水下水道，解決逢雨必淹問題。

    另外，近來走訪地方，也向民眾說明老人福利政見，其中65歲老人敬老卡可繳健保費與搭計程車，未來只要是南投縣的老人，健保費將由縣府支付，經評估縣府預算與砂石回饋金、公益彩券等財源，就縣內9萬2000多名老人，每年約需10.5億元經費，縣府都足以支應，希望能照顧更多老人。

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧，會勘南投市台3線彰南路淹水路段，經爭取將由公路總局南投工務段施作側溝，解決長年淹水問題。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧，會勘南投市台3線彰南路淹水路段，經爭取將由公路總局南投工務段施作側溝，解決長年淹水問題。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧（中），會勘南投市台3線彰南路淹水路段，並向縣民說明老人健保免費政見。（記者劉濱銓攝）

    民進黨南投縣長候選人蔡培慧（中），會勘南投市台3線彰南路淹水路段，並向縣民說明老人健保免費政見。（記者劉濱銓攝）

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