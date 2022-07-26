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    首頁　>　南投縣

    選舉年掀波！水里玩水節復辦 委外經營3年挨批

    水里鄉民代表會召開臨時會，拉起白布條抗議，痛批水里鄉公所不尊重代表會，也不尊重未來的鄉長，竟把地方重要活動玩水節委外經營3年。（記者劉濱銓翻攝）

    水里鄉民代表會召開臨時會，拉起白布條抗議，痛批水里鄉公所不尊重代表會，也不尊重未來的鄉長，竟把地方重要活動玩水節委外經營3年。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/07/26 17:21

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里玩水節這2年因疫情停辦，今年將在7月底復辦，此次水里鄉公所則把玩水節與親水園區委外經營，約期為3年；今水里鄉民代表會召開臨時會，還拉白布條抗議，並痛批公所不尊重代表會，由於年底選舉鄉長就要換人，公所卻把地方重要活動委外3年，未來的鄉長如何能擘劃玩水節願景，要求公所必須將合約改簽到年底。

    水里鄉公所回應，當初在代表會定期會報告時，就有提到玩水節會委外，之後與第四河川局會勘親水園區，代表會也無人到場出席，現在公所將玩水節委外後，代表會才在質疑，不盡公允。

    雖然這2年受疫情影響最終停辦活動，但公所也都有招標，就是盼能持續辦理，此次為活化親水園區，避免場地只能在暑假使用，才會公開招標委外經營，透過專業廠商進駐投資，增添園區遊憩亮點，讓玩水節活動更豐富，也活絡親水園區，因此委外招標合約簽訂3年。

    合約簽訂後，代表廠商會持續投入經營、活化園區，且合約也有考核評量機制，若營運不符期待或績效，都可要求廠商改進，並有中止合約的退場機制，不會有未來鄉長無法管理玩水節的情況發生。

    代表會表示，玩水節是水里指標活動，但選舉將屆，鄉長年底就換人，如此重要的活動委外，公所卻沒有說明清楚，當初說招標，卻是在評選廠商，且約期一簽還3年，不只不尊重代表會，也不尊重未來的鄉長，要求公所重新與業者協商，將約期改成半年到年底，否則不排除要求公所以違約金方式，處理玩水節委外經營爭議。

    水里玩水節7月底將復辦，惟此次公所將玩水活動委外經營3年，水里鄉民代表會考量年底選舉完鄉長就換人，痛批公所委外決策，不僅不尊重代表會，也不尊重未來的鄉長。（記者劉濱銓攝）

    水里玩水節7月底將復辦，惟此次公所將玩水活動委外經營3年，水里鄉民代表會考量年底選舉完鄉長就換人，痛批公所委外決策，不僅不尊重代表會，也不尊重未來的鄉長。（記者劉濱銓攝）

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