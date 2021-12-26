入夜可能降雪 台14甲線翠峰至大禹嶺17:00起封閉

合歡山今天降雪，吸引大批遊客上山追雪，但道路傍晚5點起實施預警性封閉措施，人車只出不進。（記者佟振國翻攝）

2021/12/26 14:03

〔記者佟振國／南投報導〕受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，合歡山今天上午終於降下入冬以來的初雪，公路總局考量傍晚、入夜後山區氣溫還會持續下降，導致降雪或路面結冰，決定今天傍晚5點起預警性封閉台14甲線合歡山公路翠峰至大禹嶺路段，人車只出不進，並於明天清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，提醒民眾注意相關交通管制措施。

這波冷空氣挾帶水氣，今天上午合歡山氣溫接近0度，不少遊客昨天深夜至今天凌晨即熱血上山追雪，終於在上午8點50分左右於武嶺、昆陽、松雪樓一帶出現雪夾霰的情形，片片雪花飄落，雖然僅有短暫幾分鐘，已令追雪遊客十分開心。

公路總局根據最新氣象資料，台14甲線合歡山區路段今晚可能降雪或因低溫路面結冰，影響行車安全，決定傍晚5點起針對翠峰至大禹嶺路段（18K至41.5K）實施預警性封閉，人車只出不進。

埔里工務段指出，將視現地天候狀況，不排除提前啟動管制措施，或是擴大管制範圍至台8線中橫公路，明天清晨視天候及道路狀況再決定開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，也呼籲民眾勿在山區逗留，配合管制措施下山，以策安全。

考量台14甲線合歡山區路段入夜可能降雪或路面結冰，影響行車安全，公路總局傍晚5點起針對翠峰至大禹嶺路段實施預警性封閉措施。（資料照）

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