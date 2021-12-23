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    首頁　>　南投縣

    挑戰「台灣最後溫泉秘境」 4山友受困南投丹大山區3天獲救

    4人受困在南投縣信義鄉丹大山區的環境，處處都是原始林，由搜救人員護送下山。（記者謝介裕翻攝）

    4人受困在南投縣信義鄉丹大山區的環境，處處都是原始林，由搜救人員護送下山。（記者謝介裕翻攝）

    2021/12/23 09:09

    〔記者謝介裕／南投報導〕新北市20多歲黃姓男子與3名男性友人，於17日從南投縣信義鄉丹大山區上山，挑戰素有「台灣最後溫泉秘境」之稱的「伊巴厚溫泉」，21日要下山時，遇到大雨河水暴漲受困，南投縣消防局接獲通報後，漏夜上山展開搜救工作，昨晚抵達4人受困的山區，黃男4人因缺糧，僅身體略為虛弱，看到搜救人員後，也都強打起精神，今日在搜救人員陪同護送下踏上回家之路，結束這趟秘境驚險之旅，預計今晚可順利回到山下。

    據南投縣消防局指出，因雷伊颱風外圍環流影響，丹大山區天氣非常不好，最初收到黃男友人求救的宜蘭消防局也曾試圖與其取得聯繫，無奈未果，趕緊轉通報該局，並從其當初衛星電話發出的求援訊號，判定受困在丹大山區後，便由熟悉信義山岳的資深警消方啟明及金國良、全超光、張秦豪等義消山搜組成搜救隊展開搶救行動。

    儘管從孫海橋入山口即因橋斷未重建，便須在寒風冷冽中溯溪，之後沿丹大林道深入，來到海拔2000多公尺的丹大山區，因其受困地點對外幾乎都沒有路徑，搜救人員遂再度冒險溯溪挺進、下切，終於看到其受困在郡大溪、丹大溪匯流處一帶河谷，還好4人都有登山經驗，懂得自我保護，也才能有驚無險度過此次危機，可說是不幸中之大幸。

    信義公所表示，「伊巴厚」是布農族位於郡大溪、巒大溪、丹大溪流域的一個部落，早在日治時期被日人強行遷移下山後，便成為人煙罕至的秘境。

    等4人受困南投縣信義鄉丹大山區，已由搜救人員護送下山。（記者謝介裕翻攝）

    等4人受困南投縣信義鄉丹大山區，已由搜救人員護送下山。（記者謝介裕翻攝）

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