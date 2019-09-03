維他命C治感冒？專家：小心吃出「結石病」

2019-09-03 08:10

〔記者謝介裕／南投報導〕網路盛傳民眾出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞等感冒症狀時，只要趕快多補充「維他命C」，便會有「藥到病除」的效果，衛福部南投醫院提醒社會大眾千萬不要以訛傳訛，否則，非但感冒無法治癒，甚至還可能因服用過量衍生結石病等風險，不可不慎﹗

南投醫院家醫科醫師許盛榮說，感冒通常是由病毒所引起的上呼吸道感染，而出現流鼻水、鼻塞、打噴嚏、喉嚨痛、疲倦等症狀，依病毒種類不同及每個人體質差異性，所表現出的症狀往往也不會一致性，除非是流感才會有治療的迫切感及緊急性，不然，一般性的感冒，只要患者多喝溫開水、多休息，就算都不服藥，絕大多數的人也都會在1週左右自行康復。

然而，許多網友卻將「維他命C」視為萬靈丹，一旦出現感冒症狀時，便加重劑量拚命服用，甚至心存「有病治病、無病強身」的陋習。

南投醫院營養師蔡秀雯指出，「維他命C」的確有促進傷口癒合、燒傷復原、增加免疫力等功能，但必須是人體免疫系統在正常狀態下，才能凸顯應有的保健效果，與網路流傳可以改善感冒症狀或預防感冒是有所不同的，況且，民眾若想補充維他命C，也可從天然蔬果中攝取，如芭樂、檸檬、柑橘等便都含有豐富的維生素C。

除此，據衛福部國健署資料顯示，民眾1天不管吃了多少劑量的維他命C，人體最多只能吸收200毫克，多的會隨尿液排出，但因多餘的維他命C會代謝成「草酸」，一旦碰到「鈣」，便可能結合、沉澱為「結石」，反而危及人體健康，因此，醫院提醒民眾平時就該維持正常生活作息、飲食和良好運動習慣，且出入公共場所要勤洗手，才是預防感冒及保健的不二法門。

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