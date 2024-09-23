竹南路面塌陷 疑水溝破損造成

苗栗竹南路面塌陷，長約6公尺、寬約2公尺。（林裕章提供）

2024/09/23 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮港墘里的光武街、南北街口路面，二十日發生長約六公尺、寬約兩公尺的路面塌陷，引發港墘里長林裕章擔憂發生「天坑」，危及用路人與民眾安全。苗栗縣政府昨表示，經相關單位調查後，路面塌陷為排水溝老舊損壞破壞路面，並非所謂建案造成的「天坑」。

目前以鐵板覆蓋 待氣候穩定後搶修

苗栗縣政府指出，該處路面塌陷並非因建案或沖刷掏空所造成的「天坑」事件。目前竹南鎮公所以鐵板覆蓋並進行封路通告，待氣候穩定後隨即進行溝面及路面復舊工程。

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苗栗縣政府強調，竹南鎮公所原本於廿日邀集相關單位進行港墘里光武街排水溝損壞情形現勘，因該路段車潮往來重壓路面，當日上午即發生塌陷。後續經調查發現道路下方的農業灌溉圳溝結構有破損，進而導致路面塌陷，並非因建案或沖刷掏空所造成的「天坑」事件。

苗栗縣政府於今年初訂定「苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法」，並於八月中旬發布「苗栗縣政府建築工程基礎開挖安全措施管理作業要點」；苗縣府指出，會以更嚴格、更高標準的規格來面對大型建案周遭可能影響的因素，確保施工安全及周邊居民的生命財產安全。

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