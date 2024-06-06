不是「塑膠做的」 中藥商鑑定 鄉代購藥材是真品

獅潭鄉代疑中藥材「塑膠做的」，昨天大逆轉原來「係金A」。（民眾提供）

2024/06/06 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕原來不是「塑膠做的」，藥材「係金A」！苗栗縣獅潭鄉代劉雪梅十多年前在改建前的台中港向攤商購買冬蟲夏草、鱉甲、海馬等中藥材回家泡酒，前天發現藥材觸感猶如塑膠製品，質疑買到黑心商品。不過，昨經苗栗縣中藥商業同業公會等單位人員前往查驗，證實藥材都是真的，只是一般人很難分辨。劉雪梅也出面澄清，表示可以放心了。

劉雪梅質疑「藥材」都是塑膠製品一事，引發地方議論紛紛，經媒體披露，也驚動中藥界。苗栗縣中藥商業同業公會理事長林朝海、大台中中藥商業同業公會理事長張瑞坤，及貿易商莊明晃及衛生福利部人員昨連袂造訪了解，經剪開藥材，確認為真品。

含蛋白質與膠質 泡酒致塑化

劉雪梅也問，為何藥材泡酒十幾年會宛如塑膠？而且點火燃燒會出現如塑膠燃燒味惡臭。林朝海等人向劉說明，因其購買的藥材含蛋白質與膠質，泡酒時日一久，會導致塑化，一般人不常接觸藥材難察覺，因此產生誤會。

苗栗、台中中藥同業公會也呼籲民眾，若須購買中藥材務必至合法場所購買。劉雪梅也說，經過專業認證後，她如今可以放心，並也擔憂造成困擾，趕緊向大眾澄清。

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