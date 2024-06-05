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遭非法傾倒廢棄物 苗縣6年176件

大苗栗縣境遭濫倒廢棄物事件頻傳，縣議員陳光軒（左）經常接獲陳情參與協處。（陳光軒提供）

大苗栗縣境遭濫倒廢棄物事件頻傳，縣議員陳光軒（左）經常接獲陳情參與協處。（陳光軒提供）

2024/06/05 05:30

議員提成立議會專案小組追查 鍾東錦支持

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣境遭濫倒廢棄物的情事屢見不顯，平均每年卅件，縣議員張志宇、陳光軒連日來於議會總質詢關心；陳光軒並提出成立議會專案小組整合跨局處追查源頭，以利有效阻絕濫倒，獲縣長鍾東錦支持。此外，鍾東錦也認為除了查緝治標，縣府也擬公辦營建事業廢棄物處理場來治本。

陳光軒昨於議會總質詢指出，全縣十八鄉鎮市自二○一八年到今年五月，發現遭非法濫倒廢棄物案件，共計達一百七十六件，平均每年卅件，其中以後龍、通霄、頭份、竹南為多。期間，警方於各鄉鎮市攔查載運剩餘土方情事，總計四百八十四件，其中以頭份、苑裡、通霄為多。

陳光軒進一步表示，這些非法濫倒情事中，不乏鯉魚潭水庫集水區遭傾倒有毒銅污泥、中港溪三灣河段遭強酸廢液污染逾三萬公頃、銅鑼客屬大橋下傾倒有毒污泥混和土等重大事件，不僅危害自然環境，甚威脅民眾身體健康。

陳光軒說，過去以來，他也經常接獲各鄉鎮民眾陳情濫倒事件並參與協處，但發現不少案件，雖抓到載運司機，但因司機不交代出來源，致追查困難便結案，另因遭濫倒處的地目，主管機關不同，「案件移來移去」處理行政流程繁複，提出成立議會專案小組討論研議整合跨局處，以利有效杜絕濫倒。陳的提議，獲鍾東錦支持。

縣府擬公辦營建廢棄物處理場

此外，鍾東錦於三日答詢張志宇質詢有關廢棄物議題，也認為，「抓一定要抓，但只是治標，治本還是需要處理場」，他已請水利處尋覓適合土地，擬公辦民營的營建事業廢棄物處理場，讓營建廢棄物有合法去處。

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