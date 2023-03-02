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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗高鐵特區 區徵住宅區土地完售

    高鐵苗栗車站特定區區段徵收配餘地，最後一筆以1.4億餘元標出。（記者彭健禮攝）

    高鐵苗栗車站特定區區段徵收配餘地，最後一筆以1.4億餘元標出。（記者彭健禮攝）

    2023/03/02 05:30

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府位於高鐵苗栗特定區內區段徵收配餘地，最後一筆近千坪的住宅區土地，以一．四億餘元標出；目前區內剩下縣府財政處所管理兩筆產專區、三筆住宅區的縣有財產開發基金土地，將於近期辦理標售。後龍鎮長謝清輝樂見其成，尤其希望已購入土地的麗寶集團早日規劃進駐，帶動發展。

    看好發展潛力 投資者買地

    縣府地政處於廿四日辦理高鐵苗栗特定區區段徵收配餘地標售，最後一筆面積換算約九百六十．五坪的住宅區土地，以一億四千零一萬六千八百八十九元標出。地政處表示，標售所得價款，將優先償還高鐵苗栗車站特定區區段徵收基金部分貸款，以減輕利息支出。

    地政處表示，該筆土地得標者為新北市人，得標者看好苗栗發展潛力，因此認為值得投資。且得標者入手該筆土地的每坪標售價為十四．五萬元左右，較當地周邊土地交易價略低，但也高於縣府底標價，對於縣府、得標者可說是雙贏。

    後龍鎮長︰盼麗寶早日進駐

    縣府表示，目前高鐵苗栗車站特定區內，剩下財政處所管理兩筆產專區、三筆住宅區的縣有財產開發基金土地，規劃於近期辦理標售。另，竹南科學園區旁大埔重劃區，還有一筆臨公義路的區段徵收配餘地住宅區土地，預計於五月辦理標售。

    對於高鐵特區土地陸續標出，謝清輝表示，後龍鄉親都樂見其成，但也希望地主不要只是養地，也盼產專區能早日標出，以利產業進駐，有產業就有工作機會；尤其，麗寶集團已於三年前標得高鐵站旁多筆土地，傳出可能闢為五星級飯店，鄉親也引頸企盼麗寶集團能早日規劃進駐。

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