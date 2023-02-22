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    首頁　>　苗栗縣

    竹南幸福巴士6路線 3月上路

    2023/02/22 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所向交通部公路總局爭取兩輛幸福巴士，並改裝為無障礙大客車以服務身障者，三月一日上路。鎮公所表示，將依南、北及平、假日共規畫六條路線，平日（週二至週五）以服務偏遠地區民眾往返市區為主，假日則以串連鎮內各景點讓遊客有更多交通選擇。

    鎮公所說，竹南鎮地理環境呈現南北狹長型，因與市中心距離甚遠，居民交通不便，爭取幸福巴士能增加鎮內大眾運輸工具，並結合鎮內竹南、崎頂二個火車站、十五個YouBike站點，提供鄉親更便捷生活及推動鎮內觀光發展。

    鎮長方進興指出，幸福巴士彌補既有公車服務不足，可在巷弄穿梭行駛，更能貼近在地交通需求，像頂埔、崎頂、海口、公館等邊陲里里民於平日也能獲得大眾交通運輸工具服務。

    假日部份，鎮公所以串連鎮內各景點，如天仁茶文化館、四方牧場、竹南啤酒廠、崎頂新樂園、龍鳳漁港、假日之森、親子之森、長青之森、官義渡公園、龍鳳宮、慈裕宮、獅山多功能運動公園、四方鮮乳酪故事館等，盼推動竹南鎮內觀光。

    公所表示，詳細路線資訊，可上竹南鎮公所官網、臉書了解，日後也將規劃建置QR Code方便民眾接收「路線、班次時刻表」等資訊。

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