苗縣水情中心資訊系統停擺2年 審計室促檢討

苗縣府設立水情中心及水位站，監控並提供颱風或豪雨時期即時傳輸重要縣管河川水位及影像資訊，但遭駭客入侵癱瘓。（苗縣府提供）

2021/08/12 05:30

駭客入侵 外部連結當了 水位等即時影像資訊改上傳水利署網站公開

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府設立水情中心及水位站，監控縣管轄河川、排水系統及滯洪池，以利防災預警與救災應變，不料，資訊系統遭駭客入侵癱瘓停擺，被苗栗縣審計室報告提出要求檢討改善。縣議員陳光軒也認為，尤其現今氣候變遷急遽，防災水情攸關民眾生命財產安全，應及時處理，並希望縣府能加強網路資安。

縣府︰網路資安維護經費有限

縣府水利處表示，當初水情中心資訊為提供民眾即時掌握，設有外部連結，不料，於前年7月遭駭客利用勒索病毒封鎖，因縣府網路資訊安全維護經費有限，無法破解，經考量資訊系統穩定，遂改將資訊傳輸到網路資安規格較佳的水利署網站，藉由水利署網站公開。

縣府為整合水情觀測及監控資料，建立災害預警與救災決策支援系統，於2012年到2018年配合中央易淹水地區水患治理計畫設立水情中心，於縣管河川、排水系統及滯洪池設置33座水位站及監視系統，提供颱風或豪雨時期即時傳輸重要縣管河川水位及影像資訊。

逾4成水位站設備 亟待修復

但審計室指出，水情中心資訊系統於前年7月遭勒索病毒入侵至去年底，癱瘓1年多，且尚有超過4成水位站設備未修復；另，水位站內雷達波水位計、數位資料記錄器、資料傳輸模組、影像監控等重要設備未依規定登錄財產帳，要求縣府檢討改善。

水利處說，近3年已共編列預算1711萬餘元，委外辦理資訊系統維護，確保於汛期時水位、雨量、影像及展示系統功能正常使用，於日前熱帶低氣壓鋒面帶來的強降雨情形，內部都有即時掌握，以中港溪的頭份市永貞抽水站也都及時因應抽水，避免永貞路沿線低窪地區發生淹水災害可能性。

水利處說，另外，今年度也爭取水利署補助1千萬元加上縣府配合400萬元進行水位站設備的修復汰舊，確保於汛期時水位、雨量、影像及展示系統功能正常使用。此外，水位站設備將儘速依規定登錄財產帳。

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