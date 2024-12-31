財劃法修法苗縣估增近百億元 鍾東錦要求各局處集思廣益規畫

財劃法修法苗栗縣估增近百億元，縣長鍾東錦在縣務會議中要求各局處為新增統籌分配款集思廣益，提出縝密的規畫。（苗栗縣政府提供）

2024/12/31 14:47

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對立法院近期三讀通過的財政收支劃分法修正條文後，苗栗縣可能增加近百億統籌分配稅款的財源，縣長鍾東錦今（31）日在縣務會議中指示各局處應集思廣益，並站在自己本位思考規畫能做、想做些什麼？若能築夢並順利圓夢，屆時不僅為苗栗做出重大貢獻，也留給後代子孫好名聲。

鍾東錦指出，財劃法修正條文三讀通過，感謝兩位縣立委的努力，也兌現競選政見，儘管目前還在「鬥法」，研判苗栗仍會增加近百億的統籌分配稅款，只是額度未定，但至少8、90億應不成問題。

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鍾東錦表示，修法通過隔天，行政院即來文詢問縣府如何運用增加的款項，未來可能也會採無預警的「隨堂考」，因此各局處都要有縝密的規畫，並提供具體恰當的說法回應中央。

鍾東錦說，苗栗縣增加的統籌分配稅款應有8、90億跑不掉，各局處現在就先做一個夢，站在局處本位提出構想，規畫自己應該要多少錢、要做什麼用途？就他而言，他第一要務就是償還債務，第二就是蓋國宅，也很想蓋學校，但學校當然要考量學生數，人數太少的就自然退場，如果要蓋新校舍，不能只看今年的學生數，一定要把眼光放到5、6年甚至7、8年之後。

鍾東錦指示各局處在新年的開始，要有更新的思維，最起碼有具體的想法先規畫著來，屆時中央再來「考試」時，他不會連經費要怎麼用都講不出來，也不致說得不恰當。他希望縣府團隊提出的構想，很有意義也能夠感動縣民。

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