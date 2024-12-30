苗栗南庄加里山起大霧 賓士休旅車滑落邊坡警馳援

張姓男子清晨開車與友人前往攀登苗栗縣南庄鄉加里山，因山區大霧視線不佳，其所駕駛的賓士休旅車不慎滑落邊坡無法動彈，警方獲報前往協助。（警方提供）

2024/12/30 16:02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕張姓男子清晨開車與友人前往攀登苗栗縣南庄鄉加里山，因山區大霧視線不佳，張男所駕駛的賓士休旅車不慎滑落邊坡無法動彈，警方獲報前往協助通知拖吊車到場，替張男脫困。

苗栗縣頭份警分局今（30）日表示，分局南庄分駐所於28日清晨6點許，接獲張男報案稱，他駕駛汽車受困南庄鄉蓬萊村大坪頂加里山登山口附近，請求警方協助。警員謝裕琮、唐郁栩等人前往處理，到達現場後發現張男駕駛的賓士休旅車滑落邊坡，動彈不得，警方確認無人受傷，協助通知拖吊車到場幫忙脫困。

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經警方了解，張男子駕車與朋友欲攀登加里山，車輛行經大坪頂加里山登山口2.5公里處，因山中起大霧視線不清，車輛不慎滑落邊坡。因山區氣溫極低，於等待拖吊業者到場時，員警也貼心送上暖暖包供張男等人取暖，讓張男等人備感窩心。

頭份警分局長林育旺表示，此案汽車駕駛行駛山區不慎受困，所幸南庄所員警積極協助脫困，並能適時給予協助與溫暖，員警的熱心與貼心行為值得嘉許。另藉此提醒，民眾前往外地山區時，應先了解路況、查看氣象預報再上路，還要隨時注意山區路況，如起大霧應暫停行駛停靠路旁等候霧散，並開啟大燈、霧燈及警示燈，勿強行行駛以免發生危險，若不慎迷路，可利用周遭電桿編號或大型地標告知警方所在位置，以利警方找尋。

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