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    首頁　>　苗栗縣

    苗栗縣明年有線電視收視費 維持200、260及560元3方案

    苗栗縣政府今（27）日公告，明年起轄內2家系統經營者全面實施多元頻道分組方案，業者提供每月每戶200元、260元及560元的基本頻道收視費組合方案，均維持今年度收費標準。（資料照）

    苗栗縣政府今（27）日公告，明年起轄內2家系統經營者全面實施多元頻道分組方案，業者提供每月每戶200元、260元及560元的基本頻道收視費組合方案，均維持今年度收費標準。（資料照）

    2024/12/27 17:14

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕明年度苗栗縣有線電視收視費用，經苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會決議，維持與今年度相同收費標準，縣內2家系統經營者全面實施多元頻道分組方案，業者提供每月每戶200元、260元及560元的基本頻道收視費組合方案。

    縣府表示，經苗栗縣有線廣播電視費率審議委員會近日開會決議，邀請消費者保護團體、傳播、財經、會計、法律等專家學者，針對業者的經營狀況與提報費率資料進行審議明年度有線電視收視費用上限。今（27）日公告，明年起轄內2家系統經營者全面實施多元頻道分組方案，業者提供每月每戶200元、260元及560元的基本頻道收視費組合方案，均維持今年度收費標準，提供民眾多元的有線電視收視選擇。

    縣府指出，公告核定明年有線電視收視費用每月每戶基本收視費用，方案A：費用每月200元，可收視30個頻道；方案B：每月收視費用260元，為A方案30個頻道+家庭歡樂組16個頻道；方案C：每月收視費用560元，可收視約130個頻道，並持續提供方案C長期繳費用戶優惠方案，施行日期自明年1月1日起至12月31日止。縣府也將請系統業者積極運用社群媒體、跑馬、官方網站等多元管道宣導，善盡主動告知義務，明確揭露多元方案內容供收視戶選擇。

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