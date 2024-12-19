歲末尾牙季到來 苗警大數據分析加強「熱點」取締酒駕

苗警為加強防制酒後駕車肇事發生，運用警政大數據分析，將在轄區易酒駕肇事時間、路段（口）等周邊道路，加強交通稽查。（圖由警方提供）

2024/12/19 11:17

〔記者彭健禮／苗栗報導〕歲末年終，又逢尾牙、元旦及農曆春節等節日接續到來，餐宴聚會喝酒頻率大増，苗栗縣近3年來1月至3月的酒駕件數，占全年度3成。苗栗縣警察局運用警政數據分析出易發生酒後駕車違規肇事地點等周邊道路，採取全面攔檢方式實施路檢，並提高執法強度及頻率，以杜絕酒駕事故憾事。

縣警察局交通警察隊統計分析今年1月至11月，酒後駕車肇事死傷人數計74件，雖較去年同期94件發生減少20件（21.27％），但統計近3年來1月至3月皆為酒駕高峰期，占全年度酒後駕車總件數約31.56％。

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因此，苗警視每年11月立冬節氣起至次年3月為防制酒駕工作之重點期間，經以大數據分析轄內酒駕熱時與熱區，每日發生酒駕熱時依序為晚間8點至10點、晚間10點至12點及下午4點至6點，熱區則有頭份市中華路與中央路，及苗栗市中山路等區域，警方將規劃勤務加強防制。

交通隊表示，由於微型電動二輪車已正式納牌管理，應依規定登記、領用及懸掛牌照，也提醒民眾倘駕駛微型電動二輪車酒測超標或拒絕酒測，除可能觸犯刑法公共危險罪及違反道路交通管理處罰條例規定處以罰鍰，都須當場禁止駕駛且移置保管車輛。

縣警察局長陳世煌表示，農曆春節將至，並配合明年加強重要節日安全維護工作，將加強取締酒駕及落實酒駕案件溯源管理，以遏止酒後駕車歪風，提醒民眾建立「指定駕駛」及店家「代客叫車」觀念，持續配合政府「酒駕零容忍」政策，全力維護交通秩序，保障行車平安。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

苗警分析酒駕熱區有頭份市中華路與中央路，及苗栗市中山路等區域，將規劃勤務加強防制。（圖由警方提供）

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