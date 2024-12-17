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    公私協力 雪管處與民間業者簽約守護高山生態

    公私協力，雪管處與民間業者簽約守護高山生態。（雪管處提供）

    公私協力，雪管處與民間業者簽約守護高山生態。（雪管處提供）

    2024/12/17 15:03

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處轄內不少高山區域擁有豐富自然生態，雪霸國家公園管理處今天也與王品餐飲股份有限公司、星裕國際股份有限公司、康博健康生活股份有限公司、聖石金業有限公司等4家企業，以及臺北市出去玩戶外生活分享協會、中華民國五二三登山協會、臺灣山盟公益協會等3家民間團體共同簽署認養契約，希望透過公私協力守護高山生態。

    雪管處表示，企業夥伴透過捐贈經費推動臺灣櫻花鉤吻鮭生態保育、登山安全、環境教育與設施維護工作；民間團體則透過人力認養推動聖稜線、雪山主峰線、武陵四秀線、志佳陽線等4條登山步道的環境設施維護工作。

    雪管處強調，自1998年起積極與民間企業團體攜手投入資源，共同推展登山安全、生態保育、環境教育與維護等，今年更著重推廣山難類型與案例分享、戶外影像工作者背後的危機與登山安全意識、登山醫療與緊急救護處理、合格嚮導的專業素養與責任剖析、巡查員故事等。

    雪管處提及，政府資源有限、民間力量無窮，將持續整合各界資源，共同推動生態保育、社會責任和公司治理。

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