為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    苗栗頭份國小旁路幅小 民代建議設置「智慧停車家長接送區」

    校園旁路幅小、人車交織，議員建議設置「智慧停車家長接送區」。（記者蔡政珉攝）

    校園旁路幅小、人車交織，議員建議設置「智慧停車家長接送區」。（記者蔡政珉攝）

    2024/09/22 17:59

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市頭份國小相距頭份市上公園不遠，但周邊路幅較小，車流量大，家長於上、下學接送學生不時發生併排狀況。苗栗縣議員陳光軒、曾玟學會同苗栗縣政府與頭份市公所等單位會勘，陳光軒建議設置「智慧停車家長接送區」，盼改善問題，並成為苗栗縣首個示範區。

    頭份市公所表示，將持續研議此案，設置「智慧停車家長接送區」因牽涉附近車流、地點、設置後家長接送是否造成車輛回堵等，諸多因素必須考慮，以及建置相關設備，市公所必須慎重討論後再進一步回應。

    苗栗縣政府工務處表示，基本持贊同態度，但管理單位即公所必須考慮停車格相關設備，以及法規是否放寬和違停等問題。

    陳光軒說，其他縣市已陸續建置「智慧停車家長接送區」，可透過建設停車柱與影像辨識，並設定時間，例如五分鐘，期間不收費，可判斷是否為家長接送學生，若停車時間超過者再收費，可讓校園周邊接送時段的各種停車亂象得以舒緩，政府也可以因此有小部分收益並有效管理停車問題。

    陳光軒也說，以新竹市為例，目前已經陸續增加「智慧停車家長接送區」，若頭份國小能成功設置，未來可作為苗縣示範區，縣內其他有相關狀況的學校可參考施作，擴及全縣。

    曾玟學則提到，「智慧停車家長接送區」平時可作為普通停車格，接送時間再做限制，家長能方便接送也增加快速流動性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播