苗栗頭份國小旁路幅小 民代建議設置「智慧停車家長接送區」

校園旁路幅小、人車交織，議員建議設置「智慧停車家長接送區」。（記者蔡政珉攝）

2024/09/22 17:59

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市頭份國小相距頭份市上公園不遠，但周邊路幅較小，車流量大，家長於上、下學接送學生不時發生併排狀況。苗栗縣議員陳光軒、曾玟學會同苗栗縣政府與頭份市公所等單位會勘，陳光軒建議設置「智慧停車家長接送區」，盼改善問題，並成為苗栗縣首個示範區。

頭份市公所表示，將持續研議此案，設置「智慧停車家長接送區」因牽涉附近車流、地點、設置後家長接送是否造成車輛回堵等，諸多因素必須考慮，以及建置相關設備，市公所必須慎重討論後再進一步回應。

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苗栗縣政府工務處表示，基本持贊同態度，但管理單位即公所必須考慮停車格相關設備，以及法規是否放寬和違停等問題。

陳光軒說，其他縣市已陸續建置「智慧停車家長接送區」，可透過建設停車柱與影像辨識，並設定時間，例如五分鐘，期間不收費，可判斷是否為家長接送學生，若停車時間超過者再收費，可讓校園周邊接送時段的各種停車亂象得以舒緩，政府也可以因此有小部分收益並有效管理停車問題。

陳光軒也說，以新竹市為例，目前已經陸續增加「智慧停車家長接送區」，若頭份國小能成功設置，未來可作為苗縣示範區，縣內其他有相關狀況的學校可參考施作，擴及全縣。

曾玟學則提到，「智慧停車家長接送區」平時可作為普通停車格，接送時間再做限制，家長能方便接送也增加快速流動性。

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