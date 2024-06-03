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改善鐵路高架橋下商場 苗栗人「下午茶」聚集地將煥然一新

苗栗市公所執行「中苗鐵路高架橋商場」改善計畫，設置新門面，預計6月底前竣工，讓苗栗人的「下午茶」聚集地煥然一新。 （苗栗市公所提供）

苗栗市公所執行「中苗鐵路高架橋商場」改善計畫，設置新門面，預計6月底前竣工，讓苗栗人的「下午茶」聚集地煥然一新。 （苗栗市公所提供）

2024/06/03 18:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市公所斥資700萬元執行「中苗鐵路高架橋商場」改善計畫，設置新門面，新增12個攤位並統一攤位招牌樣貌，同時保留商場原有風味，與連結在地特色民俗「（火旁）龍」取名為「（火旁）人市集」，預計6月底前竣工，讓苗栗人的「下午茶」聚集地煥然一新。

苗栗市南區鐵路高架化後，公所運用高架下方空間，在中苗里設置籃球場、兒童設施及商場攤販空間，攤商當中不乏在地老字號「阿鄭伯古早味小吃」等美味平價美食，成為苗栗人「下午茶」聚集地。因商場空間老舊，市公所推動改善。

苗栗市長余文忠表示，此計畫為立委邱鎮軍任苗栗市長時著手推動，他接棒後緊盯工程進度，讓新商場如期順利完工，最快6月底就能完工。

余文忠表示，苗栗（火旁）龍是在地知名的文化和節慶，（火旁）龍文化已經深植市民心中，因此設計發想以（火旁）龍以兩尾火龍貫穿市集兩側的新門面，並統一商場招牌樣貌，同時新增12個新攤位，未來也新商場也將取名為「（火旁）人市集」。

此外，他指出，商場的動線採取流線形，而非棋盤型的傳統攤位，更顯活力；新舊賣場中間的鐵路橋梁大圓柱下方，則改裝成小舞台，未來可供學生或居民作為運動空間。

苗栗市公所執行「中苗鐵路高架橋商場」改善計畫，設置新門面，新增12個攤位並統一攤位招牌樣貌，預計6月底前竣工。 （苗栗市公所提供）

苗栗市公所執行「中苗鐵路高架橋商場」改善計畫，設置新門面，新增12個攤位並統一攤位招牌樣貌，預計6月底前竣工。 （苗栗市公所提供）

苗栗市長余文忠視察工程進度。（苗栗市公所提供）

苗栗市長余文忠視察工程進度。（苗栗市公所提供）

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