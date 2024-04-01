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視察非營利幼兒園 陳揆：將持續推動公共化幼保、減輕家長負擔

行政院長陳建仁肯定公共化幼兒園減輕家長育兒負擔，未來政院將持續推動，希望中央、地方齊力推動平價優質的公共化教保服務，讓家長勇敢生小孩。（記者彭健禮攝）

行政院長陳建仁肯定公共化幼兒園減輕家長育兒負擔，未來政院將持續推動，希望中央、地方齊力推動平價優質的公共化教保服務，讓家長勇敢生小孩。（記者彭健禮攝）

2024/04/01 15:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕兒童節前夕，行政院長陳建仁今（1）日率教育部長潘文忠等行政院團隊，視察頭份市后庄非營利幼兒園，了解「前瞻基礎建設」地方政府在興建公共化幼兒園的推動現況，肯定公共化幼兒園減輕家長育兒負擔，未來政院將持續推動，希望中央、地方齊力推動平價優質的公共化教保服務，讓家長勇敢生小孩。

陳建仁今天上午9點，率潘文忠、行政院發言人林子倫和中部辦公室執行長徐定禎等團隊，視察后庄非營利幼兒園，縣長鍾東錦與縣府教育處長葉芯慧陪同，立委邱鎮軍、頭份市長羅雪珠及多名議員也出席關心。陳建仁、鍾東錦分別贈送蠟筆、繪本給幼童提前慶祝兒童節，陳建仁並贈送「小大人的公衛素養課」著作給老師。

陳建仁指出，政府自2017年核定的「前瞻基礎建設」中，投資32億元協助苗栗等14縣市，興建68所非營利幼兒園、提供1萬多名公共化幼兒園的名額，成為中央和地方攜手打造優質幼兒學習環境的最好典範；未來政院繼續推動增加平價名額、降低就學費和發放幼兒津貼等政策，迄今公共化就學名額已增加3409班、累計8.3萬人，整體可以提供26萬名額，讓幼兒教育越來越好。

陳建仁說，行政院最近也在研議是否設立兒童照顧的專責機關，希望對孩子的照養能夠越來越好，使孩子都能夠健康活潑、快樂地成長、認真地學習，也希望大家都能夠願意來結婚、勇敢地生小孩。

陳建仁等人並與幼童玩起抛接球，同時參觀幼兒園菜園，與幼童一起澆水灌溉，親切互動。

行政院長陳建仁參觀幼兒園菜園，並與幼童一起澆水灌溉。（記者彭健禮攝）

行政院長陳建仁參觀幼兒園菜園，並與幼童一起澆水灌溉。（記者彭健禮攝）

行政院長陳建仁贈送幼兒園幼童繪本。（記者彭健禮攝）

行政院長陳建仁贈送幼兒園幼童繪本。（記者彭健禮攝）

行政院長陳建仁贈送「小大人的公衛素養課」著作給老師。 （記者彭健禮攝）

行政院長陳建仁贈送「小大人的公衛素養課」著作給老師。 （記者彭健禮攝）

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