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首頁　>　苗栗縣

苗栗市長補選力挺余文忠 世界客屬總會、客家社團當靠山

世界客屬總會副理事長徐享崑（左三）代表致贈余文忠（右三）好彩頭，預祝高票當選。（余文忠服務處提供）

世界客屬總會副理事長徐享崑（左三）代表致贈余文忠（右三）好彩頭，預祝高票當選。（余文忠服務處提供）

2024/03/30 16:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕世界客屬總會、台灣客家商會以及國民黨中央客家委員會等客家社團，今（30） 日到苗栗市長補選國民黨候選人余文忠服務處加油、打氣，世界客屬總會副理事長徐享崑指出，除了給余文忠當靠山，也展現台灣客家族群力挺余文忠的決心。

世界客屬總會副理事長徐享崑、國民黨中央客家委員會主委范姜炳煌、世界客

屬苗栗分會理事長吳權鴻、新竹縣議會議員上官秋燕、國民黨中央黨部社會部主任水雲翔、台灣客家商會祕書長陳晉業等人，今天到余文忠服務處加油打氣。

徐享崑說，余文忠長期以來熱心公益，只要弱勢團體有需要、地方社團有困難、在地鄉親有問題，都可看到余文忠為大家奔走的身影，顯示余文忠不但有一顆熱忱的心，還有專屬於客家人勤勞的行動力，因此號召各個客家社團，來為余文忠加油打氣、當余文忠靠山。

余文忠指出，參與苗栗市補選的競選主軸之一「忠誠」，就是希望秉持客家人傳統的美德，發揚客家人忠義的精神，未來針對苗栗客庄，也已經擬定，強化客庄行政新都心、鼓勵客家青年創業、開創客家產業價值、營造客語生活環境、創新客家文化發展、促進客家國際交流等6大面向政見，在當選市長之後，將逐一落實，打造幸福客庄生活家園。

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