登記首日 苗縣國民黨立委陳超明尋求4四連霸拔頭籌辦妥登記

尋求「四連霸」的國民黨立委候選人陳超明（右1），由苗栗縣長鍾東錦（右2）、前縣長劉政鴻（右3）等地方要角陪同辦妥登記。（記者張勳騰攝）

2023/11/20 12:38

〔記者張勳騰／苗栗報導〕下屆立委選舉，今（20日）天是登記首日，尋求「四連霸」的國民黨苗栗縣立委陳超明，在競選總部主委、苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌、前縣長劉政鴻等地方要角陪同下辦妥登記，現場「凍蒜聲」不絕於耳。陳超明強調，他在立委任內向中央爭取地方建設共454億元，他的團隊肯做事、會做事，希望鄉親全力支持他連任，他將用生命灌溉苗栗。

陳超明的競選團隊及大批支持者，早上10點多從苗栗市英才夜市出發，到苗栗縣政府文化觀光局中正堂辦理登記，沿途「陳超明、凍蒜！」聲不絕於耳。

陳超明隨後在立委徐志榮、鍾東錦、李文斌、劉政鴻、副議長張淑芬及多位議員、鄉鎮市長等地方要角陪同下辦妥登記，現場「凍蒜聲」不絕於耳。

鍾東錦致詞時指出，陳超明是最認真的立委，在選區八鄉鎮走透透，為鄉親認真做事，努力耕耘是有目共睹，為民服務相當到位，為了縣政進步，苗栗縣的兩席立委很重要，希望鄉親全力支持海線陳超明、山線立委參選人邱鎮軍高票當選。

尋求「四連霸」的陳超明強調，鄉親的大力支持，是他前進的力量，他與團隊腳踏實地，一步一腳印為民服務，立委任內參與一萬11366場會勘與協調會，向中央爭取454億元地方建設補助，其中15億的學校建設經費，未來他將全力以赴，竭盡所能，永遠與苗栗鄉親站在一起。

尋求「四連霸」的國民黨立委候選人陳超明（右3），由立委徐志榮（左2）、苗栗縣長鍾東錦（右4）、前縣長劉政鴻（左3）、議長李文斌（右1一）等地方要角陪同辦妥登記，展現團結力量。（記者張勳騰攝）

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