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    首頁　>　苗栗縣

    挽救瀕危本土語言 東河國小獲教育部貢獻獎苗縣唯一

    挽救瀕危本土語言，東河國小獲教育部貢獻獎苗縣唯一。（校方提供）

    挽救瀕危本土語言，東河國小獲教育部貢獻獎苗縣唯一。（校方提供）

    2023/02/28 18:41

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉東河國小位處傳統賽夏族部落，位於賽夏族聖地向天湖山下，學校學生人數不多，主要當地賽夏族人子弟為主，而學校為了讓祖先流傳的珍貴語言能流傳，自幼兒園開始推展族語學習，從口說能力開始下苦功並輔以詞典學習，並與社區部落串聯讓學生回家繼續學習，獲教育部認可，榮獲推展本土語言傑出貢獻團體獎，更是苗栗縣唯一。

    校方指出，賽夏族語是瀕危語言。東河國小位於賽夏族的祖居地，為了生計人口外移，學生人數逐年減少，而學校是語言復振的基地，責無旁貸，因此透過課程和參與比賽，孩子能因族語獲得成就，更有信心學習，家長也樂見孩子的努力。

    校長高清菊指出，學校從附設幼兒園開始便成立沉浸式教學，由通曉族語的老師先教會學童聽、說能力，並與附近東河部落文化健康站密切互動，讓學童與精通族語的部落老人家可以多學習，而長者也開心教授族語，更讓學校和社區的關係密切。

    「語言必須一直使用－才能深刻地烙印於學生的腦海」，高清菊強調，除了聽、說紮根，小學開始便利用羅馬拼音的語言教導學生，讓學生開始會讀會寫，並安排與賽夏族相關的文化典故做為課程讓學生可以了解傳統文化，並以族語寫作甚至寫下劇本，更鼓勵學生參與文學獎，書寫各種故事。

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