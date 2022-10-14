被指「密會蘇嘉全出賣韓國瑜」 謝福弘按鈴提告鍾東錦

國民黨苗栗縣長參選人謝福弘（右二）在律師及競總團隊人員陪同下，到苗栗地檢署按鈴提告鍾涉嫌誹謗及違反選罷法意圖使人不當選。（記者彭健禮攝）

2022/10/14 13:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦競選總部日前指稱國民黨苗栗縣長參選人謝福弘曾在2020總統大選前密會蘇嘉全出賣韓國瑜。謝福弘除與韓國瑜合體拍設競選影片文宣，並限期要鍾東錦道歉，但鍾陣營未理會，並反嗆謝「歡迎提告」，謝福弘今天上午到苗栗地檢署按鈴提告鍾涉嫌誹謗及違反選罷法意圖使人不當選，並再度要求鍾兌現「有殺人就退選」的承諾。

對此，鍾東錦競選總部執行長徐廷琮回應，謝福弘一下說不告，一下又要告，就像小孩子玩家家酒般兒戲。他們有證人，一定會請證人上法庭釐清事實。徐廷琮並再度強調謝福弘「挺綠的」，才應該退選，鍾東錦才是真正的正藍軍。

徐廷琮於7日召開記者會，質疑謝福弘曾於2020年總統大選前，與時任立法院長蘇嘉全在前縣長傅學鵬家密會操弄，使得國民黨提名的總統候選人韓國瑜在苗栗得票不如預期，最終也輸掉大選。

謝福弘陣營原預計於11日就要提告，但謝福弘認為他已跟韓國瑜拍合體拍攝競選影片文宣，暫不提告，但要求鍾陣營3天內道歉，否則將親自按鈴提告。徐廷琮11日受訪強調，他絕不會道歉，有充分的事實證據，歡迎謝提告。3天過去，鍾沒道歉，謝福弘今天在律師及競總團隊人員陪同下，到苗栗地檢署按鈴提告鍾涉嫌誹謗及違反選罷法意圖使人不當選。

謝福弘表示，鍾東錦陣營虛構不實情節來抹黑，完全是想要分化他與韓國瑜之間的信任，想分化國民黨的團結，不過在他和韓國瑜見面合拍影片公開後，此種抹黑和分化完全破功。鍾本想謠言已不攻自破，只要對方道歉就不必浪費司法資源，但對方一直硬拗不肯道歉，還歡迎他們提告，所以他也不容許對方顛倒黑白，今天親自委託律師正式提告。

另外，謝福弘競總指出，近期謝福弘後援會印製傳單揭發鍾東錦隱䁥前科、沒有誠實面對選民的夾報文宣，卻一再被鍾東錦陣營以「黑函」向警方檢舉，企圖阻擋傳單發送。但傳單內容全都是可以查證的公開資料，也有完整具名，因此檢察官已經認定不是黑函裁定發還。

謝福弘競總表示，鍾東錦的前科明明就已經三審定讞，但是他不但說謊隱匿，還對討論他殺人的多名網友提告，現在還一再檢舉想要查扣這些傳單，根本是想讓苗栗縣民噤聲不敢討論真相，讓苗栗的選舉籠罩在高壓恐懼的氛圍當中，他們也要求鍾東錦對說謊隱匿暴力前科向苗栗縣民道歉，並儘快兌現退選的承諾。

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