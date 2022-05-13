小黑豬國道交流道散步 聽從員警指揮乖乖就逮

小黑豬乖乖聽從指揮、驅策到路邊，由高公局人員捕捉交由苗栗縣動物保護防疫所帶回。（警方提供）

2022/05/13 08:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國道3號苗栗縣後龍大山交流道南下匝道，昨天出現一頭小黑豬逛大街，轄區員警獲報前往，這頭小黑豬竟乖乖聽從員警指揮、驅策到路邊，由高公局人員捕捉交由苗栗縣動物保護防疫所帶回。

苗栗縣竹南警分局於12日上午10點50分許接獲民眾報案稱，國道3號大山交流道南下匝道上有一隻小黑豬，用路人行經十分危險，大山派出所警員葉裕豪隨即到場處理。

員警到場後，發現這頭小黑豬在車道上走動，為避免下交流道的車輛會撞上小黑豬而發生危害，趕緊將小黑豬驅趕到路旁，所幸該小豬較溫馴，聽從員警指揮乖乖到路旁蹲下，員警並在一旁戒護並疏導往來車輛，確保交通及小黑豬安全。

派出所也協助聯繫相關單位到場處理，交通部高速公路局中區養護工程分局大甲工務段故障排除小組在20分鐘內率先抵達，協助捕獲小豬，隨後轄區國道警察後龍分隊與苗栗縣動物保護防疫所也到場處理，這頭小黑豬後續由苗栗縣動物保護防疫所人員帶回。

竹南警分局研判，這頭小黑豬可能是從運輸車輛上掉下來，幸好民眾即時報案，員警趕赴現場處置，方未釀成交通事故或其他危害。

警方指出，依道路交通管理處罰條例規定，如果小豬是被載運過程中掉落，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰；另疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，亦可處3百元以上6百元以下罰鍰，提醒民眾載運貨物務必穩妥後再上路，以免造成交通危害。

國道3號苗栗縣後龍大山交流道南下匝道，昨天出現一頭小黑豬逛大街。（警方提供）

小黑豬乖乖聽從員警指揮、驅策到路邊，由高公局人員捕捉交由苗栗縣動物保護防疫所帶回。（警方提供）

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