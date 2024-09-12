金門協議簽訂34週年 陳長文盼兩岸和平發展

中華民國紅十字會前秘書長陳長文（中）手指當年金門簽署的「金門協議」內文，強調追求兩岸和平。（記者吳正庭攝）

2024/09/12 19:34

〔記者吳正庭／金門報導〕財團法人海峽交流基金會前副董事長陳長文今天重返金門，前往34年前簽署「金門協議」的地點仁愛山莊，他說，當年兩岸簽署金門協議，就是追求和平、追求人道，期盼雙方能求同存異，良治一國，永續和平發展。

1990年9月12日，時任中華民國紅十字秘書長的陳長文與中國紅十字會秘書長韓長林共同在金門簽署的司法互助協議「金門協議」，雙方基於人道原則，針對偷渡犯、刑事犯與刑事嫌疑犯僅限於遣返互助的合作協議，這分有助兩岸破冰的歷史文件，也為往後交流奠下基石。

目前是理律法律事務所資深合夥人的陳長文，此行應亞太台商聯合總會邀請，並在該會執行長胡卓君、理律文教基金會等成員陪同下重返舊地，緬懷昔日簽約所在的「仁愛山莊」場景；金門縣政府參議陳祥麟、金門紅十字會會長洪國正、副會長許玉昭、總幹事呂忠飛及金門大學學務長董燊等人均到場歡迎。

縣府指出，陳長文於海峽交流基金會成立時擔任副董事長兼首任秘書長，並於紅十字會秘書長任內，為兩岸交流破冰，簽署歷史性的「金門協議」，搭建起兩岸探親、見證偷渡客遣返以及各種交流活動的橋樑，增加兩岸間的善意，是一位長期關心兩岸問題的自由主義、和平主義者。陳長文於2000年至2012年擔任紅十字會總會長，長期擔任紅十字會志工，積極投入人道服務、國際援助工作。

陳長文前往金門協議簽署場地，看著牆上留下34年前簽署的歷史照片，感觸良多，他在受訪時表示，對於兩岸的現況有許多看法，兩岸都是一家人，期盼雙方能求同存異，他重申過去提過的「良治一國」，永續和平發展。

海基會前副董事長陳長文（中）重返金門，與金門縣政府參議陳祥麟（右）、金門紅十字會會長洪國正（左）等人緬懷歷史事件。（讀者提供）

1990年9月12日，時任中華民國紅十字秘書長的陳長文（右二）與中國紅十字會（左方）人員在金門簽署的司法互助協議「金門協議」。（翻攝自金門縣地政局）

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