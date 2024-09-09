金門議長罷免案流會 洪允典：都是一家人、相煎何太急

金門議長罷免案流會後，議長洪允典腳步輕快地離開議員休息室，他晚間透過新聞稿表示，十九名議員都是一家人，也希望不再製造對立的氛圍，盼過去的恩怨消弭無蹤。（記者吳正庭攝）

2024/09/09 20:36

〔記者吳正庭／金門報導〕度過罷免案難關後，金門縣議長洪允典今天晚間發表聲明，唾棄不理性的罷免案，也呼籲全體議員，都是一家人，「本是同根生、相煎何太急」。他相信，流會的結果是全體議員展現的高度智慧，不再製造對立的氛圍，希望過去的恩怨消弭無蹤，願選舉的戰火不再蔓延。

洪允典並澄清，近來有媒體指其向金門酒廠實業股份有限公司購買的50罈12公升典藏珍品雙金紀念酒（福），這都是供公務使用，完全沒有獲利的問題。

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洪允典是透過新聞稿向外界表示，感謝過半數議員的強力支持，不僅守住議會的尊嚴，也唾棄不理性的罷免，讓他有機會繼續為議會服務，他也引用古人曹植詩句向議員喊話，19名議員都是一家人，「本是同根生，相煎何太急」。

洪允典說，8月22日與9位議員拜訪中國國台辦，積極爭取「開放來金旅遊、翔安機場共用、通橋通電通氣、金廈漳泉生活圈」等民生經濟政策，但內政部當天發布新聞稿，才知道部分議員8月21日突然向內政部提出罷免案，令人措手不及。

他說，罷免案因只有6席議員簽到出席，未達法定人數而流會，否決罷免案。他說，度過這個難關，相信流會的結果是全體議員所展現的高度智慧，因此獲得的革命情感可以讓全體議員心連心，重新團結合作，一起走出過去的紛擾，翻開議會的新頁，不再製造對立的氛圍，希望過去的恩怨消弭無蹤，願選舉的戰火不再蔓延。

洪允典說，中國文旅部已於8月30日宣布，將於近期恢復福建居民赴金門旅遊，終於等到這個振奮人心的好消息，大家一起繼續努力讓金門走出大環境混沌的時局，經由中國觀光客來金旅遊的活水，挹注金門經濟產業發展，協助觀光產業走出困境。他說，相信自2024年10月起，金門將恢復疫期前的榮景，也期待中國釋放更多夯實的惠金政策，讓金門成為「兩岸經濟文化交流合作，深化產業領域融合發展」的示範區。

另外，洪允典指出，有關某媒體於9月6日報導「獨家、金門議長濫權購酒、低買高賣賺取暴利！」一事，洪允典鄭重澄清，是以縣議會名義行文金門縣政府，向金酒公司購入50罈12公升典藏珍品雙金紀念酒（福），是供公務使用，全部列冊管理，且帳務清楚，完全沒有獲利的問題。

洪允典說，從未為了個人利益，利用職權向金門酒廠施壓，讓特定船公司以自貿港船員自用名義，向金門酒廠買1公升58度白罈免稅酒，再把酒出口轉賣到中國福建等地販賣牟利等情事。

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