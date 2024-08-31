金門語？金門腔？ 文化部：尊重在地民眾對語言自稱的共識

文化部次長李靜慧說，文化部尊重在地民眾對語言自稱的共識，也將支持金門對於語言的傳承與復振的需求。 （記者吳正庭攝）

2024/08/31 21:30

〔記者吳正庭／金門報導〕文化部第2屆國家語言發展會議第4場分區論壇今天在國立金門大學登場，文化部次長李靜慧說，文化部尊重在地民眾對語言自稱的共識，也將支持金門對於語言的傳承與復振的需求。

原本應邀出席的國民黨立委陳玉珍說，對於中央漠視「金門閩南語（金門語）」的發展，企圖將金門語矮化為「台灣台語（金門腔）」的作法感到憤怒，她無法出席配合演出，未來將針對文化部相關國家語言發展計畫預算提出凍結或刪減提案。

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文化部這場分區論壇在金大陳開蓉演講廳舉行，文化部次長李靜慧、金門縣副縣長李文良、金門縣議員董森堡等，還有多位台灣本島、金門在地語言學者專家與會。

文化部說，金門在地各界人士曾提出金門語為獨特閩南語，非「台灣閩南語」更非「台灣台語」，訴求應單獨列為「金門語」或為「金門閩南語」；因此，文化部辦理金門場次論壇，邀請金門縣專家學者及民眾一起討論，希望充分蒐集金門在地意見，凝聚共識，作為後續名稱調整的參考。

李靜慧說，一下飛機就有同事告訴她，陳玉珍認為文化部矮化了金門語；她說，文化部到金門，就是為了讓「金門話」這個名稱，用金門話來自稱這件事情，要有個共識，如果大家確定要這麼做，文化部才能確定在10月底的論壇中記錄下來；如果有人說要叫金門話，也有人說要變成金門閩南語還是什麼名稱？這都需要在地說這個語言的人，經過討論有個共識後，放在會議裡面。

李文良說，語言不論是發展還是表達，都反映出地方的特殊文化，語言的名稱，對於運用和保存很重要，透過語言，可以保存自己文化底蘊和特色；對於語言名稱，仍希望蒐集意見取得共識。縣府的立場是，如果所有政策是往保護金門獨特的語言，當然是全力支持，若對於發展有待商榷，縣府也會表達相關意見。

董森堡說，國家語言發展法的配套不健全，像是金門因軍管與外界隔離43年，受外界語言干擾最少，具有其腔調與文化特色。但教育現場體系台語為強勢語言，金門話沒有認證體制，沒有既定標準，就連預算、師資、制度也沒有，他憂心台灣台語的推動，將造成地方語言與特色腔調消失的文化災難。

陳玉珍昨天透過新聞稿指出，金門閩南語的語言歷史發展與台灣閩南語的發展截然不同，中央刻意將「台灣閩南語」改稱為「台灣台語」，現又將「金門閩南語」矮化為「台灣台語的一種腔調」，她無法認同，文化部應將金門閩南語比照馬祖語（閩東語），獨立成為一種國家語言，積極予以傳承、復振與發展。

文化部說，國家語言發展法由文化部主管，立法宗旨就是尊重多元文化，有關語言名稱的議題，最重要的是讓下一代可以說自己的母語、聽懂別人的母語，以及相互理解與尊重包容。

文化部說，接下來各國家語言論壇會持續展開，最終將在10月26日、27日辦理的「國家語言發展會議」綜合討論，歡迎民眾踴躍到國家語言發展會議官網線上報名。

金門縣副縣長李文良（右）說，語言反映出地方的特殊文化，如果所有政策是往保護金門獨特的語言，縣府全力支持，若對於發展有待商榷，縣府也會表達相關意見。（記者吳正庭攝）

文化部國家語言發展會議金門場次在國立金門大學登場，從工作人員身穿T恤的印字，也可見金門話與一般台語有所不同。（記者吳正庭攝）

文化部國家語言發展會議分區論壇在國立金門大學登場，金門縣政府教育處前處長羅德水（前排右一）專程返回家鄉金門參加。 （記者吳正庭攝）

文化部國家語言發展會議金門場次在國立金門大學登場，金門在地副縣長李文良（前排左四起）、縣文化局長呂坤和、議員董森堡等人均出席關切。（記者吳正庭攝）

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