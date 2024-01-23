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反映僑鄉時代重要經典 金門古蹟董允耀洋樓修復工程安梁歸岫

金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓曾於2015年2月11日獲指定為古蹟。 （記者吳正庭翻攝現場圖片）

金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓曾於2015年2月11日獲指定為古蹟。 （記者吳正庭翻攝現場圖片）

2024/01/23 22:41

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣定古蹟大古崗董允耀洋樓修復工程今天進行安梁歸岫儀式，全程依古禮進行，再次彰顯這棟洋樓是「完整反映僑鄉時代的重要經典之作」。縣文化局長呂坤和說，期許今年10月25日完工後，將洋樓活化再利用，朝「博物館」概念的方向規畫。

縣文化局指出，董允耀洋樓2015年2月11日獲指定為古蹟，理由是「建築規模宏大，完整反映僑鄉時代的重要經典之作」、「反映20世紀初期洋樓建築營建技術，內部具多層次之防禦工法為其特色」、「基地範圍完整，有獨立內院，為地區少見。」

古崗村子弟縣議員董森堡說，這是金門少數具古蹟身分的洋樓，有一體式的全莊園建築，包含主建築、迴向、圍牆、水井等等，更是金門洋樓中少見生活機能完備者，又具備建築防盜、「明火不進主建築」的防災功能；牆上泥塑有老鷹、大象等西洋建築風格；後期有砲兵單位及海龍蛙兵進駐；董允耀洋樓見證金門洋樓與戰地歷史，是金門洋樓建築的經典。

曾多次擔任該洋樓解說的董森堡，致詞時再次感謝董允耀孫女董賽姍繼承祖父的大愛精神，2020年將產權捐給金門縣文化局。

縣文化局指出，傳統建築的營造過程常透過儀式行為取得天、地、人三位一體空間的和諧，分別由大木匠司、土水匠司、打石匠司等「三祧師傅」依序執行掀梁、點梁、押煞、送五穀等儀式，代表建築興建過程圓滿。

負責施作的現代營造負責人陳榮文說，若上梁時未符傳統吉制，梁下先以楔木墊之，另擇吉日取下「楔木」，使梁安放「歸岫」。他說，取下楔木讓梁歸岫，就是「安梁歸岫」儀式。

縣文化局表示，董允耀洋樓自2022年4月29日開工至今已約600日，也代表修復工程進入高峰，此案屬修復工程，因此不刻意將梁取下進行上梁儀式，僅作安梁儀式。

縣文化局表示，董允耀幼年家境清貧，以賣豆腐為生，10餘歲隨鄉人赴印尼泗水謀生，與人合夥經營船行，往來於南洋一帶。「董允耀洋樓」是董允耀1933年返鄉興建。

1949年至1953年曾是國軍單位進駐的軍營，1953年1973年曾是成功隊特種蛙人隊的營區。2022年文化部文化資產局與金門縣政府共投入4500萬元進行修復，預計今年10月25日完工。

金門縣定古蹟董允耀洋樓的大門兩側牆上，有海龍字樣及蛙人圖樣。（記者吳正庭翻攝現場圖片）

金門縣定古蹟董允耀洋樓的大門兩側牆上，有海龍字樣及蛙人圖樣。（記者吳正庭翻攝現場圖片）

縣議員董森堡指著董允耀洋樓內牆上留有的「毋忘國恥」字樣。（記者吳正庭攝）

縣議員董森堡指著董允耀洋樓內牆上留有的「毋忘國恥」字樣。（記者吳正庭攝）

董允耀洋樓舉行「安梁歸岫」儀式，現場施作人員取下「楔木」，使梁安放「歸岫」。 （記者吳正庭翻攝）

董允耀洋樓舉行「安梁歸岫」儀式，現場施作人員取下「楔木」，使梁安放「歸岫」。 （記者吳正庭翻攝）

洋樓上方刻有一九三三年建造的年代及董氏堂號「豢龍」字樣。（記者吳正庭攝）

洋樓上方刻有一九三三年建造的年代及董氏堂號「豢龍」字樣。（記者吳正庭攝）

董允耀洋樓正面屋頂的山花上塑有董允耀的印尼名「Tang Oen Yauw」。（記者吳正庭翻攝現場圖片）

董允耀洋樓正面屋頂的山花上塑有董允耀的印尼名「Tang Oen Yauw」。（記者吳正庭翻攝現場圖片）

主辦單位依古禮執行安梁儀式，在「送五殼」中加入印尼錢幣，希望復刻當年的氛圍。（記者吳正庭攝）

主辦單位依古禮執行安梁儀式，在「送五殼」中加入印尼錢幣，希望復刻當年的氛圍。（記者吳正庭攝）

董允耀洋樓牆上有鷹等具有西洋建築風格的泥塑。（記者吳正庭攝）

董允耀洋樓牆上有鷹等具有西洋建築風格的泥塑。（記者吳正庭攝）

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