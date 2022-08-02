金門中秋博狀元餅8/11~9/10開「博」 幸運兒可把汽車開回家

金門縣長楊鎮浯（中站者）等人共同擲骰，示範博狀元餅遊戲方式，楊鎮浯一舉擲出全桌最大的排列數。（記者吳正庭攝）

2022/08/02 17:49

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天預告，「金門中秋博狀元餅」活動將於8月11日至9月10日在金門全島同步開「博」，觀光客到金門店家消費，集滿3個不同店家戳章可參加抽獎，有機會抽中最大獎汽車1輛。

楊鎮浯於金門縣定古蹟「清金門鎮總兵署」宣布中秋博狀元餅復辦的好消息，現場有金門棠風舞蹈團、金門鱟劇團精彩表演開場，金城鎮長李誠智、金沙鎮長吳有家、烈嶼鄉公所秘書洪國棟、金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信、交通部民航局金門航空站主任洪念慈等人都出席，也下場開桌一試手氣。

楊鎮浯說，「博狀元」去年受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響停辦，縣府今年恢復舉辦，讓觀光客一進入金門機場，就可以先體驗擲骰子博狀元樂趣，有助促進金門旅遊娛樂、商家消費，透過「店家博餅」、「消費博汽車」、「機場迎賓博好彩」、9月4日至9月10日，每天晚上7點到8點的「金門鱟劇團表演」、「線上博餅拿好禮」、8月14日「變裝博餅歡樂派對」、8月27日「鄉鎮博餅賽」等7大系列活動，從現場、線上感受金門流傳百年的博餅民俗文化。

縣府指出，7大系列活動中最受矚目的「消費博汽車」，遊客集滿3個在不同博餅店家消費的戳章，即可參加抽獎，最大獎是汽車1輛，其餘還有電動機車、Apple iphone13、藍牙喇叭、Apple Watch Series7等多個獎項。另外，民眾可使用電腦、手機，參加「線上博餅拿好禮」，既能體驗博餅氛圍，也有機會抽中金門來回機票。

縣府觀光處長丁健剛說，博狀元餅又稱「博餅」，擲骰子進行，是盛行於閩南地區特有的民俗文化活動；相傳是金門洪門港（后豐港）出生的鄭成功營中大將洪旭，在鄭成功領軍進攻金陵時，為穩定留守廈門的官兵軍心，並撫慰思鄉情緒，發明博狀元餅遊戲；後來在廈門、泉州、金門等地流傳，成為中秋節應景的民俗娛樂活動，流傳已超過300年，2012年更登上交通部觀光局的台灣國際觀光年曆。更多訊息可參考「2022金門中秋博狀元餅（https://event.xinmedia.com/kinmen_bo_bing/test/）」活動官網。

金門中秋博狀元餅預告活動由金門棠風舞蹈團表演開場。（記者吳正庭攝）

金門縣長楊鎮浯（左8）等人共同擲出骰子，預告「金門中秋博狀元餅」活動將於8月11日至9月10日在全島登場。（記者吳正庭攝）

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