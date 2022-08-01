軍營恐龍出沒！2022金門星光節「霸」氣登場

2022金門星光節登場，小朋友看到「溫和」的恐龍，忍不住要伸手，栩栩如生的模型也以低吼聲回應。（記者吳正庭攝）

2022/08/01 22:43

〔記者吳正庭／金門報導〕搭上電影「侏儸紀」恐龍系列熱潮，為期2個月的2022金門星光節今天晚上在長12公尺、高5公尺的霸王龍現身後，於西洪營區「霸」氣登場，縣府期盼經過活化營區、搖身一變，成為星光點點又具神秘感的恐龍世界。

縣長楊鎮浯、金湖鎮長陳文顧、金湖鎮民代表會主席蔡乃靖、金沙鎮長吳有家等人，晚間齊聚金湖鎮西洪營區，共同為金門星光節，也是首度在金門舉行的恐龍展揭開序幕。

楊鎮浯說，這是金門繼去年首度把交通部觀光局辦理燈會的各主題燈體移師金門，縣府觀光處再發揮創意，以恐龍為主題，透過活動活化閒置營區場域，還將導入親子劇團及無人機表演；活動結束前，會安排野放1000隻螢火蟲幼蟲，以生態保育為星光節增加教育功能。

縣府將並結合近年觀光上有很多巧思的金湖鎮公所推出甚受好評的九宮格挑戰，讓金湖鎮整個夏天都很熱鬧；縣府在暑假期間推出6大主題親子套餐，歡迎觀光客加入。

縣府觀光處長丁健剛說，星光節以星球謎航為主軸，從失落的星球、神祕的星際旅程、無限蟲洞、穿越時空到遠古侏儸紀，霸王龍、迅猛龍、三角龍相繼在金門現身，讓遊客隨著迷幻的氛圍，好像走進時空旅程。

丁健剛說，這次展出的恐龍才從工廠第一站就到金門展出；15個展點中，有3座藝術品是由鄉親與遊客共同創作，其中最大型的霸王龍高5公尺，長12公尺，會吼又會動，「連許多大人都說很像」，擬真感極高。現場依日期安排大師帶領藝術品走讀、週末街頭藝人表演、8月下旬有恐龍劇團表演、無人機燈光秀等活動，均將陸續公告於「2022金門星光節」官網、臉書「2022金門星光節」及「樂遊金門」等粉絲頁。

觀光處表示，展期自8月1日至9月30日每天晚上5點30分至9點，配合天色，最佳賞燈時間約在晚上7點30分；進場採售票制，全票100元，線上購票「半價」；金門籍鄉親憑身分證件，免費入場。

2022金門星光節在長12公尺、高5公尺的霸王龍現身後，於西洪營區由縣長楊鎮浯（左六）等人共同「霸」氣登場。（記者吳正庭攝）

入夜後，會動又會叫的恐龍，在現場引起大小朋友注意。（記者吳正庭攝）

2022金門星光節登場，縣長楊鎮浯應要求，在現場擺出霸王龍一樣的手勢。（記者吳正庭攝）

入夜後的西洪營區經過星光點點裝飾，也有不一樣的氛圍。（記者吳正庭攝）

靜態的恐龍蛋展示，也在裝置藝術展中吸引不少遊客注目。（記者吳正庭攝）

2022金門星光節登場，縣府表示，結束前會安排千隻螢火蟲幼蟲在現場野放。（記者吳正庭攝）

金門星光節購票資訊。（金門縣政府提供）

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