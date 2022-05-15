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    首頁　>　金門縣

    金門+78 首見確診死亡案例 近9旬翁有慢性病史

    金門縣衛生局長李錫鑫說明地區首例確診死亡個案收治過程。（記者吳正庭攝）

    金門縣衛生局長李錫鑫說明地區首例確診死亡個案收治過程。（記者吳正庭攝）

    2022/05/15 17:35

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天宣布，地區新增78例確診，其中包含金門首度出現的1名死亡個案。另外，金酒公司確診人數降至5人。

    縣衛生局長李錫鑫說，該名重症個案是89歲長者，男性，具慢性病史，有腦下垂體腫瘤術後史，接種過1劑疫苗，5月14日傍晚因腸胃道、呼吸道症狀到衛福部金門醫院急診，主訴有發燒、腹瀉、呼吸喘症狀，經PCR檢驗陽性，Ct值14，隨即住進加護病房，並給予抗病毒及相關藥物治療，病情仍持續進展。李錫鑫說，經醫護與家屬討論給予安寧緩和醫療，該個案仍不幸於今天中午12點01分病逝。

    此外，金門酒廠實業股份有限公司確診人數由首日22人、34人降至5人；金酒公司總經理楊駕人說，此次確診員工是金寧廠4名，金城廠1名，分布在麥麴班、修護班、生產第7班、操作班和堆高機班，基本上是零星感染，不是廠內感染，很慶幸逐漸脫離早班集體感染的風險；他說，全廠1200多名員工明天上班前需自我檢測，陰性才能上班。各廠會從嚴執行，務必在安心職場和工作環境下繼續為金門創造更大的發展。

    陳祥麟說，金門確診累計548例，收治中有63例，其中無症狀或輕症62例、中症1例，死亡1例。另經衛生局疫調，因78名新確診者而新增匡列居家隔離者224人，總計全縣居家隔離338人。

    新增確診者在金足跡包括：5月11日全家便利超商（金山店）、海灣KTV、莒光共融公園；5月12日海灣KTV、莒光共融公園；5月13日全家便利超商（金山店）、海灣KTV、莒光共融公園。航空部分：5月13日立榮航空B7-8802台北往金門7:00航班。

    縣府呼籲，鄉親應儘量少涉足KTV等具高風險與密閉場所，並減少餐聚、飲宴等活動；職場應避免共餐，脫口罩用餐時減少交談，除用餐外勿脫口罩。

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    金門縣政府用圖卡說明新增七十八確診案例。（金門縣政府提供）

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    金酒公司員工確診人數下降，總經理楊駕人（左）說，很慶幸廠裡逐漸脫離早班集體感染的風險。（記者吳正庭攝）

    金酒公司員工確診人數下降，總經理楊駕人（左）說，很慶幸廠裡逐漸脫離早班集體感染的風險。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府用圖卡說明新增七十八確診案例年齡分布情形。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明新增七十八確診案例年齡分布情形。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明首例重症死亡收治過程。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明首例重症死亡收治過程。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明新增七十八確診案例在金門的足跡。（金門縣政府提供）

    金門縣政府用圖卡說明新增七十八確診案例在金門的足跡。（金門縣政府提供）

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