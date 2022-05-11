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    首頁　>　金門縣

    金門+40！全縣國小實體課程再停2週 住宿式長照機構暫停探視

    金門縣長楊鎮浯宣布，即日起金門縣住宿式長照機構，包含大同之家、松柏園與福田家園都暫停探視與訪視，改採預約視訊探視，情形特殊者應經機構同意，始得於公共區域辦理會見。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯宣布，即日起金門縣住宿式長照機構，包含大同之家、松柏園與福田家園都暫停探視與訪視，改採預約視訊探視，情形特殊者應經機構同意，始得於公共區域辦理會見。（記者吳正庭攝）

    2022/05/11 20:43

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天宣布，地區新增武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）確診40例，多為同住家人，匡列居家隔離44人。鑑於國中會考即將於5月21日登場，為避免家庭群聚傳染，且在各校調查家長意願有8成同意繼續實施國小線上學習，到5月13日截止的「停課不停學」線上學習再延長2週。

    至於金門年度最大民俗活動「迎城隍」明天登場，楊鎮浯說，公部門已停止相關活動，也會做好防疫宣導；金門縣浯島邑主城隍廟管理委員會說，遶境會縮小規模。

    楊鎮浯說，新增40名確診者，年齡介於5歲多至90多歲，男性13例、女性27例，個案分屬4個家庭群聚案（17例）、3個群聚案（10例）、1個延伸案（1例）以及12個感染來源不明的獨立案。總計金門確診累計248例，收治中47例，均為無症狀或輕症，目前被匡列密切接觸需居家隔離者101例。

    縣府統計，衛福部金門醫院負壓及專責病床總床數40床，目前僅使用10床，收治量能充足。

    楊鎮浯同時宣布，為防範疫情影響機構住宿的長者，5月11日起金門縣住宿式長照機構，包含大同之家、松柏園與福田家園都暫停探視與訪視，改採預約視訊探視，情形特殊者應經機構同意，始得於公共區域辦理會見；另外，住宿型長照機構的工作人員，除應完整施打3劑疫苗，近期有自台灣本島返回金門者，均應快篩陰性才能進入機構。

    縣府指出，原預計國小以下學校（含公私立幼兒園、托嬰機構與安親班）暫停實體課程至5月13日止，考量疫情發展日趨嚴峻，為避免增加染疫風險，且多數學校與家長團體均贊成延長線上學習作法，暫停實體課程繼續向後順延2週，續採居家線上學習，讓學習不中斷，不影響學童受教權。

    金門縣政府以圖卡說明金門縣住宿式長照機構，包含大同之家、松柏園與福田家園都暫停探視與訪視。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明金門縣住宿式長照機構，包含大同之家、松柏園與福田家園都暫停探視與訪視。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明確診者傳播鏈及匡列人數。（金門縣政府提供）

    金門縣政府以圖卡說明確診者傳播鏈及匡列人數。（金門縣政府提供）

    金門縣長楊鎮浯（中）偕縣府秘書長陳祥麟（左）宣布，原至5月13日截止的「停課不停學」線上學習再延長2週。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（中）偕縣府秘書長陳祥麟（左）宣布，原至5月13日截止的「停課不停學」線上學習再延長2週。（記者吳正庭攝）

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