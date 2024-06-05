基隆山崩 將加強邊坡監測

基隆北寧路與潮境公園出入口發生山崩，市議員要求加強山坡巡檢監測。（記者吳昇儒攝）

2024/06/05 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市北寧路與潮境公園入口處三日發生山崩，有十部車輛及二部機車遭土石掩沒受困。基隆市議會昨天多位議員在總質詢時，要求市府針對山坡地加強巡檢，預防災害發生。市長謝國樑表示，除要求公路局針對道路危險地區做好監測，市府也會向中央爭取預算，加強危險邊坡建構邊坡監測。

昨天市議員林旻勳、張耿輝與副議長楊秀玉質詢時關心山崩災情，他們要求市府加強巡視可能成災地區，做好預防工作，並協助受損車輛及傷者申請國賠。

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