基捷進度 林右昌：八堵至基隆都市設計完成

2022/10/05 05:30

明年綜合規劃出爐 可納入一階期程 未來由誰興建？ 林：由新北市興建較合理

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆捷運目前在綜合規劃階段，環評案已送到環保署審議，多位市議員昨質詢基隆捷運規劃案及八堵至基隆的路線，市長林右昌表示，交通部委託市府做第二階段八堵至基隆站的都市設計已完成，如果各方討論有共識，可能納入第一階段一起做。

無黨籍議員王醒之、時代力量議員陳薇仲和國民黨議員張淵翔質詢說，基隆捷運還不知道由誰興建，如果大眾運輸導向的開發（TOD）沒有人投資，營運後可能虧損，如果雙北意願都不高，基隆捷運能蓋嗎？目前房價和土地都在飆漲，未來聯合開發應提升居住品質。

林右昌說，基隆捷運已定案八十％，現在綜合規劃階段同步做TOD，有公共建設房價會漲是正常的，至於由誰興建營運還在討論中，以現在的條件，主要路段在新北市，與捷運汐東線結合，由新北市興建較合理，後續營運或盈虧還要大家分攤及討論。

副議長林沛祥昨天質詢說，基隆捷運與台鐵雙軌並行，將來一定兩敗俱傷，這關係到基隆百年大計，市長參選人應公開表態，不要為了選票考量、討好選民而模糊焦點。他建議從八堵有一條支線延伸到基隆長庚醫院，分散安樂區的人流。

林右昌表示，應務實地先把主線做起來，基隆捷運綜合規劃預計明年初完成，交通部委託市府做八堵至基隆站的都市設計已經做好了，不是第一階段南港到八堵做完，才來討論第二階段八堵至基隆段，明年綜合規劃出爐後，如果各方討論很快形成共識，可能納入第一階段期程一起做。

他說，如果循舊鐵道路廊，要採地下、平面或高架模式；如果走南榮路，未來終點可能有不同位置，必須審慎思考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法